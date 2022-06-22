تُعتبر المسجات من أجمل وسائل التعبير عن مشاعر المحبة والراحة بين الشخصين والألفة بين العائلة والاصدقاء، وخصوصاً في موسم الأعياد، حينما يحرص المُتحابّون على مشاركة فرحة العيد وأجوائه المميزة معاً لذا يقدم لكم "موقع البوابة" في هذا المقال أجمل مسجات عيد الأضحى جديدة يمكنك إرسالها للأهل والأصدقاء،الأقارب وللزوجة والزوج، وبالإضافة إلى مسجات عيد الأضحى مكتوبة، مسجات عيد الأضحى بالفصحى، ومسجات عيد الأضحى للحبيبة.

مسجات عيد الأضحى جديدة

كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب.

عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب.

نسأل الله لنا ولأهل يوم عرفة ذنباً مغفوراً، وعملاً مقبولاً، ودعاءً مُجاباً، وعيداً مباركاً.

كل عام وأنتم نعيمٌ لمن حولكم، كل عام وقلوبكم بطهرٍ وخير.

كل عام وأنتم قلوبكم بيضاء وصافية،سعداء أتقياء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير.

أُهنّئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير، كم نحن سعداء لأن الأقدار أبقتنا معاً إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى أُناسٍ نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام.

كل عام والبسمة مرسومة على شفاهكم وكل عام وقلوبكم تنبض بالسعادة والمحبة وراحة البال.

عيدكم مبارك يا غاليين ويا أجمل ما رأت عيني، كل عام وأنت بخير، حفظكم الله من كل مكروه.

مسجات عيد الأضحى مكتوبة

قبل تعليق الضحايا بالمعاليق، أقول لك: يا عسى عيدك سعيد.

قبل الزحمة والمواعيد، أقول لك: يا عسى عيدك سعيد.

يا عسى كل عيد أفرح بوصالك، يا عسى كل عيد أضحى وأنت بخير، كل عام وأنت للفرح والسعادة والحب عيد.

شعور ملىء الحب والحنان أهديه لأغلى إنسان، وأهنّيه بعيد الأضحى المبارك، وأقول له: كل عام وأنت بخير وأمان.

كل عام وأنت بخير وأمان، عيد أضحى مبارك.

كل عام والطمأنينة والسلام يطوّق أرواحكم، كل عام وقلوبكم تنبض حباً وفرحاً، دامت أيامكم كلها أعياداً.

أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم لله أقرب.

كل عام وأهلكم وأحبابكم ومَن تخشون فراقهم بخير.

أزف أحلى التهاني وأجمل التبريكات معطرةً بمسك العود والعنبر بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

مسجات عيد الأضحى بالفصحى

في كل عيد أضحى المبارك أرجو أن تكونوا في أحسن الأحوال، وكل عيد وأنتم في البال، وعن القلب لا تغيبون، وكل عام وأنتم كما تحبون.

أعاده الله علينا وعليكم وعلى الجميع بكل خير، كل عيد أضحى وأنتم العيد وفرحته، وكل فرحة عيد وأنتم الضحكات التي تدخل القلوب والنفوس.

بحلول عيد الأضحى المبارك أحببتُ أن أكون لكَ أول المهنئين، وليومك هذا أول المباركين، كل عام وأنتم والأهل والأمة الإسلامية بألف خير.

تهنئة من صميم القلب لك يا أعز وأغلى عزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى، أعاده الله عليك بالخير والفرحة وكل السعادة يا رب.

مسجات عيد الأضحى للحبيبة

كل عام وأنت نبضي النائم بين أحضان قلبي، كل عام وأنتِ أميرتي و كل عام وصوتك يهمس في أذني كل عام وروحك تحيطني لتشعرني بالأمن والأمان.

كل عام ولساني لا يكف عن الدعاء لك يا من كنت سبب سعادتي وفرحتي، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتِ بألف خير.

كل عام وكل يوم وكل لحظه من سنينك وأنتِ بألف خير وكل أعيادك وأيامك هناء وسعادة.

كل عام وقلبك الرقيق والجميل يحتويه السعاده عيد أضحى مبارك يا حبيبتي.

كل عام وأنتِ حبيبتي كل عام وأنت متألقه كل عام وأنتِ إلى الله أقرب، كل عام وسماءك تمطر فرحًا وسلاماً وبياضًا كالثلج.

كل عام وأنتِ بألف خير وعام آخر أفضل لكِ أضحى مبارك عليك وكل عام وأنتِ بخير.

حبيبتي أتمنى من رب العالمين أن يسعدك طول العمر ويجعل لك من الخير أضعاف، عيد مبارك وكل عام وأنتِ بألف خير.

كل عام وأنتِ لقلبي قريبة كل عام وأنتِ حبيبتي كل عام وأنتِ متألقه، كل عام وأنتِ إلى الله اقرب، عيد أضحى مبارك عليكِ يا حبيبتي.

كل عام وأنتِ بألف خير يا حبيبتي، يا أجمل وأفضل نعمة رزقني بها ربي كل عام وأنتِ أسعد الناس يا حبيبتي، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتِ الحب والعشق.

كل عام وأنتِ بألف خير كل عام وأنتِ حبيبتي يارب تكون أيامك كلها فرح وسعاده وتوفيق يا عمري، عيد أضحى مبارك وكل عام وكل يوم وأنتِ إلى الله أقرب وأنتِ بألف خير يارب.

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