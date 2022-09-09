مسجات يوم الجمعة هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمع، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.

يعتبر يوم الجمعة نعمة على كل مسلم ، حيث يتوجه المسلمون في يوم الجمعة إلى المساجد لتأدية صلاة الجمعة ويقفون فيه متلاحمين بعد استماعهم لخطبة الجمعة التي يلقيها الخطيب والتي تتناول دروس الدين والمواعظ التي تزيد من إيمانهم.

مسجات يوم الجمعة

اللهم عطر جمعتها بالإيمان، وأنر قلبها بالقرآن، وارزقها من حيث لا تحتسب، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلا أنت سبحانك.

مع نسائم الجمعة الندية، إليكم هذة الهدية: ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفظكم من الأخطار.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه، سأدعو لقلب قريب لقلبي: اللهم ارزقه ما تريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحساد يكفيك.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه لذلك سأدعوا لقلب قريب لقلبي: اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدِّر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب.

صبحك المولى برضوانه، وبلّغك عفوه وغفرانه، وجعلك من السابقين إلى روضات جناته وأكرمك بالنظر في سبحات وجهه ونورانه، وأسعدك كما يسعد الشهيد بصحبة أهَلْه وخلّانه، صباح الخير والطاعة يفوح بعطر الفل وريحانه.

اللهم يا من أنزلت من سمائك مطراً وأخرجت من أرضك شجراً افتح باب رزقك وتوفيقك لأحبتي، واجعل من نور وجهك الكريم مصباحاً يضيء الدرب لقارئ رسالتي، وبارك الله جمعتك وسائر أيامك.

من القلب إلى القلب كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمّتك للجنة أكبر.

اللهم صبحهم بما يسرهم، وكفّ عنهم ما يضرّهم، ويسر لهم دروبهم، ونوّر بنورك يومهم.

مسجات جمعة مباركة دينية

عطر الله جمعتك برياحين الجنة وظللك بأغصان بساتينها وسقاك من زلال كوثرها، وجعلك من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى التالين لسورة الكهف الناجين في يوم النفخ والحشر الثابتين على الحق حتى لقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي، يومًا مبـاركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقاً لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد

واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم من فتح رسالتي في يوم الجمعة حبب خير خلقك فيه ومن حوض نبيك اسقيه وفي جنتك آويه وبرحمتك احتويه وبقضائك أرضيه وبفضلك أغنيه ولطاعتك اهديه ومن عذابك احميه ومن شر كل حاسد اكفـيه

يا من بيده مقاليد الأمور و الخير كله، اجعل لأحبتي في هذا اليوم، دعوة مستجابة ومع كل نسمة هواء كربة منزاحة و في كل لحظة قربة وطاعة

قد تشغلنا الدنيا وزينتها، لكن يبقى القلب يذكركم، وتبقى العين متلهفة لرؤيتكم، ويبقى الدعاء في ظهر الغيب لكم، طابت جمعتكم وتقبل الله طاعتكم.

عبارات جمعة مباركة

جعلك الله كغيث إذا أقبل استبشر به الناس، وإذا حط نفعهم، وإن رحل ظل أثره لهم، وبارك لك في مالك وأهلك وجعل لك بين كل جمعة وجمعة أجر العامل وثواب العابد، وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى.

جعل الله يوم الجمعه لكم نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لكم دعوة لا ترد ووهبكم رزقاً لا يعد وفتح لكم باباً إلى الجنة لا يسد.

اللهم عطر جمعتها بالإيمان، وأنر قلبها بالقرآن، وارزقها من حيث لا تحتسب، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلا أنت سبحانك.

مع نسائم الجمعة الندية، إليكم هذة الهدية: ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفظكم من الأخطار.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه، سأدعو لقلب قريب لقلبي: اللهم ارزقه ما تريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحساد يكفيك.

الطيبون قناديل قليلة لكن نورهم يضئ الكون بأكلمه فما أروع الجلوس معهم، جمعة مباركة للأحبة.

جعل الله جمعتك غفراناً لزلات أسبوع قد مضى، وفاتحة خير لأسبوع سيأتي.

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب للرزق

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة