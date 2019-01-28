حيل لتحضير عشاء فاخر من المطبخ اليوناني

مسقعة من المطبخ البوناني

هل فكرتِ يوماً بإعداد عشاء فاخر من المطبخ اليوناني، إليكِ وصفة سهلة لتحضير المسقعة، التي ستزيّنين بها مائدة العشاء لديكِ.

المقادير:

- 3 ثمرة باذنجان مقشرة و مقطعة طوليا

- ملح و فلفل أسود مطحون

- 1/4 كوب زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

- 1/2 كيلو لحم مفروم

- 2 ثمرة بصل مقطعة

- 1 فص ثوم مهروس

- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة اعشاب

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس

- 1 علبة طماطم

- بيضة مخفوقة

- 4 كوب لبن

- 1/2 كوب زبدة

- 6 ملاعق كبيرة دقيق متعدد الإستخدامات

- فلفل ابيض مطحون

- 1 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير:

- حضري الباذنجان المقطع طوليا وضعية في مصفاه ثم قومي برش الملح علية و اتركية جانبا لمدة 30 دقيقة حتى تتخلصي من المياة الموجودة به.

- ثم احضري مقلاة و ضعيها على نار عالية ثم سخني بة زيت الزيتون، ثم اقلي الباذنجان في الزيت حتى يتغبر لونه.

- ثم ارفعية من على النار و ضعية فوق مناديل كي يصفى من الزيت، وفي مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي الزبدة لتسيح ثم اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل و البصل و الثوم.

- عندما يتحول اللحم المفروم إلى اللون البني، رشي القرفة المطحونة عليها وجوزة الطيب و الأعشاب والبقدونس.

- ثم ضعي الطماطم على اللحم و اخلطيها جيداً واتركيها تنضج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة،اتركيها تبرد ثم قلبيها في البيض المخفوق.

- لعمل صوص البشاميل ابدأي بتسخين اللبن في مقلاة.

- سيحي الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم اضيفي الدقيق و اخفقيهم جيدا حتى يتماسك القوام.

- ثم اخفضي درجة الحرارة ثم صبي الدقيق المخفوق تدريجيا مع الزبد في اللبن الساخن و يقلب حتى يصبح القوام متماسك ثم ضعي الملح و الفلفل الأبيض.

- ضعي طبقة من الباذنجان في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزبدة، ثم ضعي خليط اللحم بالكامل فوق الباذنجان في الصينية، بعد ذلك اضيفي 1/2 كوب جبن بارميزان و وزعيه على اللحم.

- وضعي طبقة أخرى من الباذنجان المتبقي ثم ضعي علية 1/2 كوب جبن بارميزان أخر.

- ثم صبي صوص البشاميل فوق الباذنجان و وزعية في الصينية، ثم ضعي جوزة الطيب فوق الصوص ثم اضيفي باقي جبن بارميزان فوقة.

وأخيراً ضعيها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة.

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