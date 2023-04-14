البوابة - يمكن لأي شخص أن يظهر مشاعر الأنانية في الحياة الواقعية. ولكن يمكن لبعض الناس أن يظهروا أنانيةً وفخراً شديدان حقًا. إنهم يشعرون بأنهم متفوقون ويعتقدون أن شريكهم سيكون هو الشخص الذي يستمع إليهم دائمًا. يمكن أن يصبح التعامل مع هذا السلوك أمراً ساماً في العلاقة بعد فترة ما، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بمثل هؤلاء الأشخاص. علم التنجيم مفيد جدًا في فهم تعقيدات هذه الشخصيات. وهنالك 5 أبراج من المحتمل أن يصبحوا أكثر أنانية في العلاقات.

مشاعر الأنانية شديدة لدى مواليد هذه الأبراج

برج الحمل

يُعرف الأشخاص الذين ينتمون إلى هذ البرج بطبيعتهم التنافسية والطموحة. قد يكون لديهم حاجة قوية للسيطرة وقد يعانون من التنازل في العلاقات. عندما يتم تضخيم غرورهم ، قد يصبحون أكثر حزماً ومتطلباً ، مع إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم الخاصة فوق احتياجات شركائهم.

برج الثور

مواليد الثور معروفون بعنادهم وتملكهم. عندما تتعرض الأنا الخاصة بهم للكدمات ، فقد يصبحون أكثر تملكًا وغيرة في العلاقات وقد يواجهون صعوبة في قبول الآراء المختلفة أو التسوية. قد يظهرون أيضًا إحساسًا بالاستحقاق وقد يواجهون صعوبة في الاعتراف بأخطائهم.

برج الجوزاء

عندما يتعرض غرور الجوزاء للتهديد ، تصبح دفاعية بشكل مفرط ومثيرة للجدل في العلاقات. قد يميلون إلى تجنب تحمل المسؤولية عن أفعالهم وقد ينخرطون في سلوك مدفوع بالأنا مثل إلقاء اللوم على شريكهم.

برج العقرب

معروفون بطبيعتهم الواثقة والحازمة. ومع ذلك ، عندما لا يتم ضبط غرورهم ، يصبحون مفرطين في التركيز على الذات والاستبداد في العلاقات. قد يسعون إلى التحقق المستمر من التقدير واهتمام شركائهم بهم، وقد يتأذى غرورهم بسهولة إذا شعروا بالتجاهل أو عدم التقدير.

برج الأسد

لديهم شخصية قوية وعاطفية للغاية ولكن عندما يتعلق الأمر بأناهم ، فقد يصبحون مشبوهين للغاية وسريين في العلاقات. قد يميلون إلى تحمل الضغائن وقد يسعون إلى الانتقام إذا شعروا بالخيانة ، مما يؤدي إلى سلوك مدفوع بالأنا مثل التلاعب أو السلوك المسيطر.

مواليد هذه الأبراج لديهم أنانية شديدة في العلاقات

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مواليد السرطان ، برج العذراء ، الميزان ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت متفهمون للغاية في العلاقات. لن يؤذوا شريكهم عاطفيًا وعادة ما يكونون حذرين للغاية بشأن ما يقولونه لشريكهم ، مع الحرص على عدم إيذائهم.

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