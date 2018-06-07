4 ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل العيون قبل الزفاف

الهالات السوداء تحت العينين مشكلة تعانيها الفتيات بمعظمهن

الهالات السوداء تحت العينين مشكلة تعانيها الفتيات بمعظمهن، مثلما تعانيها العروس قبل زفافها، بسبب الأرق وانشغالها بالتحضيرات والتفكير في الحصول على زفاف مثالي.

استعمال مستحضرات التجميل قد يحلّ لك مشكلة الهالات السوداء بنسبة معينة، إلا أنّ المستحضرات تخفي الهالات لوقت قصير، ولا تحلّ المشكلة نهائياً. لذلك، إليك ـ عروس هذا الموسم ـ بعض الماسكات التي يُمكن تحضيرها في المنزل ولا تستغرق سوى دقائق لتحصلي بفضلها على نتائج مرضية وسريعة.

للعيون المحمرّة والمتورّمة

رطبّي كيسين أو ظرفين من الشاي، وضعيهما في الثلاجة لمدة خمس دقائق، ثمّ ضعي كلّ كيس على العين، مدّة عشر دقائق، (يمكن أن نضع أكياساً أخرى من الأعشاب الطبيعية المختلفة مثل البابونج أو الشمار أو زهرة البيلسان) فيساعدك على تخفيف الاحمرار والتورّم و"التبجبج" في العينين.

للعيون المتورّمة "المنتفخة" كثيراً

اجمعي بضع قطع من الثلج في منشفة قطنية ناعمة، وضعيها على الجفن لبضع دقائق، فيزول التورّم أو "الانتفاخ" شيئاً فشيئاً.

لتفتيح السواد حول العينين

يمكننا استعمال البطاطا أو الخيار. نقطع رأس البطاطا النيء إلى شرائح، أو نبرشه ونجمعه في قطعة من الشاش، ونضعه على الجفنين لمدة 15 أو20 دقيقة. ويمكننا استعمال الخيار أيضاً بالطريقة نفسها، ثمّ نمسح أي أثر متبقّ منه بالقطنة والماء، ونجفف الوجه بالمنشفة الناعمة، ثم نضع الكريم الخاصّ بالعيون. اعتمدي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستكون النتيجة إيجابية وفعّالة وستشعرين بالفرق. وهذه الوصفة من الخيار والبطاطا وبرشهما تساعد على تقليص الأكياس الدهنية الموجودة حول العينين.

للعيون المنتفخة أيضاً

نفرغ نصف ليتر من الماء النظيف في وعاء عادي، ونضيف إليه ملعقتين صغيرتين من أزهار البابونج، ونغلي المزيج جيداً، ثم نصفّي بالمصفاة. بعد ذلك، نتركه حتى يبرد، قبل أن نغمّس القطنة في المزيج ونضعها على العين مدة ربع ساعة.

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