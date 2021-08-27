مشاكل صحية تسبب آلام الكتف.. انتبه إليها

يشعر معظم البالغين في جيل اليوم بالألم في منطقة الكتف، ويعزى هذا بسبب عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة وقلة الحركة التي تؤدي إلى تيبس العضلات، كما يمكن أن يحدث ذلك بسبب وضع النوم السيئ والتعب في الجسم.

يعتبر الكتف أحد أكثر مفاصل الجسم مرونًة واستخدامًا في حياتنا اليومية، لذا فإن أي ألم في الكتف قد يعتبر مزعجًا بشكل خاص وأكثر من ألم أي مفصل أخر. ولهذا، يعد تحديد سبب ألم الكتف أمرًا ضروريًا لمعرفة الحالة المحتملة التي حدثت وخطورة المشكلة. وسنعرف اليوم الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى ألم في الكتف.

بصرف النظر عن هذه الأسباب العامة، يمكن أن يكون ألم الكتف ناتجًا أيضًا عن مشاكل صحية خطيرة في جزء آخر من الجسم؛ بما في ذلك: انزلق غضروفي، نوبة قلبية، أمراض الرئة، أمراض المرارة، سرطان الرئة، مشاكل صحية في الظهر، والقرحة الهضمية.

فيما يلي، 5 عوامل تسبب آلالام الكتف يجب معرفتها:

مشاكل العظام والمفاصل

من الممكن أن يصاب الشخص بكسر أو خلع ما في مفصل الكتف. من المرجح أن تحدث مشاكل العظام والمفاصل في الحالة عندما يكون هناك حادث أو سقوط يؤثر على الكتف مباشرة.

ويمكن أن يؤثر هذا تدريجيًا على صحة الشخص بمرور الوقت ويسبب هشاشة العظام والتهاب المفاصل والجنف وأمراض العظام الأخرى.

مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي

هذا أيضًا سبب محتمل جدًا لأن أي صدمة أو إصابة تؤثر على الكتف يجب أن تمر عبر العضلات في تلك المنطقة. يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام أو الإجهاد أو وضع النوم الغريب أو أي من المشاكل المماثلة إلى مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي. غالبًا ما تكون مرتبطة بألم في الكتف أو العضلات المحيطة بالذراع.

مشكلة بالقلب

مع أن هذا الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن الام الكتف خاصة إذا كان الألم في الكتف والذراع الأيسر قد تكون إحدى العلامات المبكرة للإصابة بنوبة قلبية. وإذا حدث هذا، خذ الشخص إلى المستشفى على الفور.

مشاكل بالبطن

قد يبدو أيضاً هذا غريباُ، ولكن في الواقع تؤدي بعض مشاكل البطن إلى ألم في الكتف. مشاكل البطن التي يمكن أن تسبب هذا الألم هي: ألم جراحي، ألم عصبي، القرحة الهضمية، مرض الكبد، والتهاب البنكرياس.

الكتف المتجمد

وهو أحد مشاكل الأكتاف الشائعة التي تؤثر على الأربطة الموجودة بمفصل الكتف. ويتمثل المرض بتقيد مؤلم لحركة الكتف نتيجة لإصابة المفصل نفسه، دون تأثر الأنسجة الرخوة مثل الأوتار والعضلات والأشرطة الموجودة في منطقة الكتف.

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