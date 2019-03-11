من سونالي بيندر إلى أنجلينا جولي.. نجمات أثبتن أنهن أقوى من السرطان (صور)

السرطان كلمة كبيرة يخشى سماعها الجميع سواء من المشاهير أو الناس العاديين

السرطان كلمة كبيرة يخشى سماعها الجميع، سواء من المشاهير أو الناس العاديين، فهذا المرض المميت لا يفرق بين أي شخص، كما أن فقدان الشعر يعد من أكبر المخاوف التي تواجه الذين يعانون من السرطان، وخاصة السيدات، حيث يشعرن أنه هو علامة على قلة جمالهن وأنوثتهن.

وعلى الرغم مما يصحبه السرطان من خوف ومشاعر سلبية، إلا أن الكثيرات من النجمات واجهن هذا المرض بقوة وإيجابية.

فيما يلي، نقدم لكِ من صحيفة "تايمز اوف انديا" نجمات أثبت أنهن أقوى من السرطان:

سونالي بيندر

صُدم محبي الممثلة سونالي عندما علموا بخبر إصابتها بالمرحلة الثالثة من السرطان النقيلي، ومع ذلك، واجهت رحلتها مع المرض بشجاعة، حتى على الرغم من خضوعها للعديد من الجراحات وجلسات العلاج الكيماوي التي تركتها بدون شعر وندبة كبيرة على صدرها.

وبينما يلجأ الكثيرون إلى إخفاء ندباتهم، إلا أن سونالي لم تخجل من ندباتها وأظهرتها في أحدث جلسة تصوير لها، كما وصفت تجربتها بطبيعتها الجديدة وأنها جزء لا يتجزأ من حياتها، ولم تفقد الأمل ابدًا.

طاهرة كاشياب

لم يكن 2018 عامًا بسيطًا بالنسبة لطاهرة زوجة الممثل ايوشمان كورانا، حيث شُخصت اصابتها بسرطان الثدي في عيد ميلاد زوجها، وعاشت عامًا مريرًا، ولكنها حافظت على قوتها وثباتها خلال رحلتها.

وعلى الرغم من ظهور ندبة كبيرة على ظهرها نتيجة خضوعها لجراحة لاستئصال الورم الخبيث، إلا أنها لم تخجل منها على الاطلاق وكشفت عنها في جلسة تصوير جريئة، وعن رحلتها، كشفت طاهرة أنها أصبحت تحب ذاتها وتقدرها أكثر.

ليزا راي

اكتشفت الممثلة ليزا أيضًا إصابتها بالسرطان قبل بضع سنوات، ومع ذلك لم تتخل عن قوتها وواجهت رحلتها، ولحسن الحظ، خضعت ليزا لجراحة زراعة الخلايا الجذعية، ثم أُعلن عن تعافيها من السرطان.

عندما تسترجع ليزا معاناتها مع السرطان، تقول إنها منحتها القوة وجعلتها أكثر امتنانًا لحياتها.

أنجلينا جولي

عند التحدث عن المشاهير الذين واجهوا السرطان، لا يمكننا تجاهل ممثلة ومخرجة هوليوود أنجلينا جولي، حيث اكتشفت اصابتها بجين سرطان معقد، ولم تتردد في استئصال ثدييها في خطوة استباقية لمحاربة السرطان، وذلك عندما علمت أنها مهددة بالمرض في أي لحظة.

وحتى في مرضها، واصلت أنجلينا تأثيرها في الآخرين، وكتبت عن مرضها لتوعية الآخرين.

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