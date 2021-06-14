من أبرز مشاهير برج الثور: فيفي عبده – 26 أبريل، ديفيد بيكهام – 2 مايو، أصالة نصري – 15 مايو، عاصي الرحباني – 4 أبريل، توفيق الدقن 4 مايو، حسن الرداد: 30 أبريل.

المواليد من برج الثور هم الذين يولدون في الفترة التي تمتد من 21/4إلى 21/5، ويتميزشخصية برج الثور بأنه مخلص جداً ولا يعرف الكذب، ولا يحب الخيانة أو الخداع، كما أن شخص برج الثور ذكي ورومانسي.

يعتبر أصحاب برج الثور أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، ومن الصفات التي تجمع بين أصحاب برج الثور أنهم مؤهلين للنجاح لأنهم يثقون بأنفسهم بدرجة كبيرة، كما أنهم أشخاص مجتهدين ويحبون عملهم ويعملون بساعات طويلة حتى يصلوا إلى النجاح.

ويتميز برج الثور أيضًا بطيبة قلوبهم ويحبون مساعدة الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة، كما أنهم أشخاص مخلصين ويكرهون الخيانة.

برج الثور هو صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس. يسعى مولود برج الثور لتحقيق أهدافه، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة. يميل مولود برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، ويعد مولود برج الثور لديه ثقة في قدراته ومجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

مشاهير برج الثور رجال

مواليد برج الثور من المشاهير جورج قرداحي من مواليد الثور

مواليد برج الثور من المشاهير جورج كلوني مولود في 6 مايو

مواليد برج الثور من المشاهير ديفيد بيكهام

مواليد برج الثور من المشاهير عادل إمام مواليد 17 مايو

مشاهير برج الثور الإناث

مواليد برج الثور من المشاهير فيفي عبده

مواليد برج الثور من المشاهير نانسي عجرم

مواليد برج الثور من المشاهير بسمة بوسيل

مواليد برج الثور من المشاهير حلا الترك

مواليد برج الثور من المشاهير ميريام فارس

مواليد برج الثور من المشاهير أصالة نصري

مشاهير برج الثور عالميا

مشاهير برج الثور الاجانب

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور أديل (5 مايو)، تينا فاي (18 مايو)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور جيسيكا ألبا (28 أبريل)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور ميغان فوكس (16 مايو)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور بينلوبي كروز (28 أبريل)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور آمبر هيرد (22 أبريل)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور جيجي حديد (23 أبريل)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور أودري هيبورن (4 مايو)

المشاهير الذين ينتمون الى برج الثور جانيت جاكسون (16 مايو).

مشاهير برج الثور الاتراك

الفنانة آسلي أنفر أو آيتن آصلي أنور التي ولدت في تاريخ 10 مايو عام 1984م وولدت هذه الفنانة في لندن وعاشت فيها حتى عمر الـ 12 عام ثم عادت إلى تركيا وهي تقيم فيها وديانتها الإسلام وبدأت مشوارها الفني في عام 2002م، وامتهنت الغناء والتمثيل حيث درست الفنون الجميلة وبدأت التمثيل في المسرح وبعدها عملت في مجال الإعلانات التجارية لأشهر الماركات، وبدأت التمثيل في مسلسل الشباب علوم الحياة بدور صغير ثم شاركت بدور رئيسي في مسلسل سنوات الصفصاف واستمر لخمس مواسم، تزوجت الممثلة والمغنية آسلي عدة مرات حيث كان زواجها الأول من الفنان التركي يركان سوكولو بعام 2012 ثم تطلقا في عام 2015، ثم تزوجت من المغني التركي مراد بوز حبه وتشاركا التمثيل في فيلم أخي أنا ثم أعلنا انفصالهما في عام 2018، وبعدها بثمانية أشهر أعلنا عودتهما لبضع وانفصلا مرة أخرى في عام 2019.

مشاهير برج الثور الهنود

هريشيتا بهات

فارون دهاوان

أنوشكا شارما

أبهاي ديول.

مشاهير برج الثور العرب