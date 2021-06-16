من أبرز مشاهير برج الجدي، الممثل المصري وكاتب السيناريو محمود المليجي (22 ديسمبر)، الممثل المصري عمرو يوسف (23 ديسمبر)

الممثل المصري أحمد حاتم (25 ديسمبر)، الممثل والمنتج المصري كمال الشناوي (26 ديسمبر)، الممثل المصري سمير صبري (27 ديسمبر)

الممثل المصري عبد المنعم مدبولي (28 ديسمبر)، الممثل السوري وفيق الزعيم (31 ديسمبر)،أم كلثوم، داليدا، ناديه لطفي، نيللي ،درة، أنغام، دنيا سمير غانم.

صفات برج الجدي أنه محب للعمل وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات.

صاحب برج الجدي يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

برج الجدي هو برج ترابي ويعتبر البرج العاشر من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أی قوس من دایرة مسار الشمس. برج من الجهة الجنوبية للسماء، وتمر الشمس من برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند انقلاب الشمس الشتائي.

حجر العقيق الأحمر هو الحجر المناسب لبرج الجدي، مولودة برج الجدي تنتمي الى برج ترابيّ، والحجر المناسب لها هو العقيق الأحمر وحجر الفيروز.

العقيق الأحمر هو حجر كريم لونه يتراوح بين البنيّ والأحمر. يتواجد العقيق الأحمر في البرازيل والهند وسيبيريا وألمانيا واليمن والذي يسمى في اليمن بالعقيق الكبدي وهو الأشهر في العالم.

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المشاهير الذين ينتمون الى برج الجدي:

مشاهير برج الجدي رجال

مشاهير من برج الجدي محمود المليجي

مشاهير من برج الجدي عمرو يوسف

مشاهير من برج الجدي أحمد حاتم

مشاهير من برج الجدي كمال الشناوي

مشاهير من برج الجدي سمير صبري

مشاهير من برج الجدي عبد المنعم مدبولي

مشاهير من برج الجدي وفيق الزعيم

مشاهير برج الجدي الإناث

أم كلثوم من مشاهير من برج الجدي

داليدا من مشاهير من برج الجدي

ناديه لطفي من مشاهير من برج الجدي

نيللي من مشاهير من برج الجدي

درة من مشاهير من برج الجدي

أنغام من مشاهير من برج الجدي

دنيا سمير غانم من مشاهير من برج الجدي

مشاهير برج الجدي الاتراك

الممثل التركي بوراك أوزجيفيت وقد اشتهر باسم بالي بك وقد ولد في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1984م.

الممثل طولجا صاريتاش وقد عرف عن طريق مسلسل (بنات الشمس) وهومن مواليد 1 يناير 1991 م.

الممثلة أهو توركبينج والتي عُرفت في مسلسل الشهرة باسم سوزان وهي من مشاهير برج الجدي.

مشاهير برج الجدي الكوريين

المغني الكوري في من بي تي أي

والمطرب اس بي واي والذي يشتهر بأغنية (كانكم ستايل، وأغنية دادي) ويطلق عليه اسم ساي.

تيكون من توبي ام

سو نغمين أو (سوبر جونيور).

كانغين (سوبر جونيور)

قو هار

مينزي

الممثل لي سونغي الذي اشتهر من خلال مسلسلات (حبيبتي لديها سبع ذيول، ميراث رائع).

يوسوب بيست

هيورين (سيستار).

ومعنا أيضًا من مشاهير برج الجدي الكورين سولجي(إكسايد).

يونا (AOA).

ومن مشاهير برج الجدي سيوليهون.

جيمين.

مشاهير برج الجدي عالميا

جيم كاري Jim Carrey

ميشيل كيلو Michel Kilo

أرسطو أوناسيس Aristotle Onassis

مصطفى صادق الرافعي Mostafa Saadeq Al-Rafe'ie

روز اليوسف Rose al Yusuf

مواليد برج الجدي من المشاهير محمود المليجي

مواليد برج الجدي من المشاهير عمرو يوسف

مواليد برج الجدي من المشاهير أحمد حاتم

مواليد برج الجدي من المشاهير كمال الشناوي

مواليد برج الجدي من المشاهير سمير صبري

مواليد برج الجدي من المشاهير عبد المنعم مدبولي

مواليد برج الجدي من المشاهير وفيق الزعيم

مواليد برج الجدي من المشاهير أم كلثوم

مواليد برج الجدي من المشاهير داليدا

مواليد برج الجدي من المشاهير ناديه لطفي

مواليد برج الجدي من المشاهير نيللي

مواليد برج الجدي من المشاهير درة

مواليد برج الجدي من المشاهير أنغام

مواليد برج الجدي من المشاهير دنيا سمير غانم

مشاهير برج الجدي الاجانب

إلفيس بريسلي : مغنٍّ وكاتب أغانٍ وممثل أمريكي راحل، ولد في 8 يناير 1935 وتوفي 16 أغسطس 1977.

إيرينا شايك: عارضة أزياء روسية من مواليد 6 يناير 1986.

نيكولاس كيج: ممثل أمريكي من أصول إيطالية وبولندية وألمانية، ولد في مدينة (لونغ بيتش، كاليفورنيا) في 7 يناير 1964.

كايت موس: عارضة أزياء إنكليزية من مواليد 16 يناير 1974.

جود لو: ممثل إنكليزي من مواليد 29 ديسمبر 1972.

زين مالك: مغنٍّ إنكليزي من مواليد 12 يناير 1993.

كيت هارينغتون: كريستوفر كاتسبي هارينغتون معروف بـِ كيت هارينغتون هو ممثل إنكليزي ولد في 26 ديسمبر عام 1986.

مشاهير برج الجدي العرب

ليلي علوي: ممثلة مصرية ولدت في 4 يناير 1962.

إلهام شاهين: ممثلة مصرية ولدت في 3 يناير 1961.

خالد سليم: وهو مغنٍّ مصري اسمه خالد محمد سليم سمارة، من مواليد 6 نوفمبر 1975، معروف باسم خالد سليم.

هاني شاكر: من كبار نجوم مصر ولد في 2 ديسمبر 1952.

أنغام: مغنية مصرية اسمها أنغام محمد علي سليمان، وشهرتها أنغام ولدت في 19 يناير 1972.

سمير غانم: من كبار نجوم مصر ولد في 15 يناير 1937.

غادة عادل: ممثلة مصرية ولدت في 25 ديسمبر 1974.

سميرة سعيد: مغنية مغربية ولدت في 10 يناير 1958.

هيا الشعيبي: ممثلة كويتية مواليد 1 يناير 1979.

طارق العلي: ممثل كويتي ولد في 18 يناير 1966.

مشاهير برج الجدي الهنود