من أبرز مشاهير برج العذراء العالميين، جاك بلاك: ممثل وموسيقي أمريكي من مواليد 28 أغسطس/ آب، شارلي باركر: عازف ساكسفون أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب، مايكل جاكسون: مغني وملحن وراقص أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب، كيانو ريفز: ممثل كندي من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول، سلمى حايك: ممثلة مكسيكية أمريكية من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول.

صاحب برج العذراء يعاني من تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

مواليد العذراء من الشخصيات التي تميل إلى القلق؛ الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى مرض الوسواس. هم يحبّون اقتناء الأشياء المادية المحسوسة، ومن الصعب أن يقبلوا أشياء لا تكون من أفضل النوعيّات المتوفرة.

برج العذراء هو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء.

يعتبر الياقوت الأزرق من أكثر الأحجار الكريمة مثالية وأفضلها لمولود العذراء، يتميز هذا الحجر بعمق وزرقة الياقوت، وهو الذي يتسبب في حماية مولود العذراء بشكل مستمر، ويماثل حجر الياقوت الأزرق في قوته مولود العذراء أيضًا بقدرته وقوته، حيث انه من الصعب تدميره، وكذلك برج العذراء، يجعل ذلك الحجر عقل مرتدية أكثر قوة و ذكاء، وخاصًة العذراء، حيث انه يحتاج دائمًا الطاقة الداخلية لتلك الياقوتة الزرقاء.

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المشاهير الذين ينتمون الى برج العذراء

مشاهير برج العذراء العرب

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الفنّان الممثل السوريّ باسل خيّاط

المغنّي المصريّ هشام عبّاس.

مشاهير برج العذراء رجال

الفنّان الممثل السوريّ باسل خيّاط

المغنّي المصريّ هشام عبّاس.

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

المغني الجزائري رشيد طه

المطرب الفلسطيني محمد عساف

مشاهير برج العذراء الإناث

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

المغنية اللبنانية رولا سعد

مشاهير برج العذراء الاتراك

الفنان جانسيل ألشين والذي قام بدور مراد في مسلسل بائعة الورد.

الممثلة وعارضة الأزياء التركية بيرغوزار كوريل والتي كانت في مسلسل ويبقى الحب.

مشاهير برج العذراء عالميا

مواليد برج العذراء من المشاهير جاك بلاك ممثل وموسيقي أمريكي من مواليد 28 أغسطس/ آب

مواليد برج العذراء من المشاهير شارلي باركر عازف ساكسفون أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب

مواليد برج العذراء من المشاهير مايكل جاكسون مغني وملحن وراقص أمريكي من مواليد 29 أغسطس/ آب

مواليد برج العذراء من المشاهير كيانو ريفز ممثل كندي من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول

مواليد برج العذراء من المشاهير سلمى حايك ممثلة مكسيكية أمريكية من مواليد 2 سبتمبر/ آيلول

مواليد برج العذراء من المشاهير بينك مغنية أمريكية من مواليد 8 سبتمبر

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية آثار الحكيم 24 أغسطس.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية فايزة كمال 3 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية إيمان العاصي 28 أغسطس.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة اللبنانية نادين الراسي 4 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية منة فضالي 4 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية ريهام حجاج 22 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة اللبنانية رولا شامية 5 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية هيدي كرم 28 أغسطس.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة الكويتية سعاد عبد الله 2 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة الأمريكية بليك ليفلي 25 أغسطس.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي 6 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن 18 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية ياسمين رئيس 15 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية إنعام سالوسة 9 سبتمبر.

مواليد برج العذراء من المشاهير الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور 6 سبتمبر.

مشاهير برج العذراء الاجانب