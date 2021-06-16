صفات برج العقرب أنه شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحاسيته وعاطفته المفرطة.

صاحب برج العقرب يفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، وإذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر، فأنت تنتمي لبرج العقرب، وهو أحد الأبراج المائية، ويحكمه كوكبا بلوتو والمريخ، واللون الذي يعبّر عنه هو الأحمر.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج العقرب، لأنه مواليد برج العقرب برج مائي، فهم بحاجة إلى حجر الفيروز التركوازي والذي يجلب لهم الهدوء والحظ ويحفظهم من الحسد، لذلك اختاري مجوهرات مرصّعة بحجر الفيروز لتتألقي بإطلالة عصرية ومنعشة وفي الوقت نفسه تُشعرك بالثقة والقوّة.

"موقع البوابة" يقدم لكم في هذا المقال مشاهير برج العقرب رجال، مشاهير برج العقرب الاتراك، مشاهير برج العقرب عالميا، مشاهير برج العقرب العرب، مشاهير برج العقرب الاجانب، مشاهير برج العقرب الهنود، مشاهير من برج العقرب، مواليد برج العقرب من المشاهير، المشاهير الذين ينتمون الى برج العقرب، مشاهير برج العقرب الإناث.

المشاهير الذين ينتمون الى برج العقرب:

مشاهير برج العقرب رجال

وديع الصافي مواليد برج العقرب من المشاهير

محمد أبو تريكة مواليد برج العقرب من المشاهير

محمد خان مواليد برج العقرب من المشاهير

ليوناردو ديكابريو مواليد برج العقرب من المشاهير

بيل جيتس مواليد برج العقرب من المشاهير

مشاهير برج العقرب الإناث

هند رستم مواليد برج العقرب من المشاهير

فيروز جارة القمر مواليد برج العقرب من المشاهير

الشحرورة صباح مواليد برج العقرب من المشاهير

كيتي بيري مواليد برج العقرب من المشاهير

هيلاري كيلنتون مواليد برج العقرب من المشاهير

مشاهير برج العقرب الاتراك

الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الذي ولد بتاريخ 27 أكتوبر في عام 1983م الذي اشتهر باسم مهند.

مشاهير برج العقرب الاجانب

كيتي بيري

هيلاري كيلنتون

ليوناردو ديكابريو

بيل جيتس

كيتي بيري

ليزا بونيت

جوليا روبرتس

مشاهير برج العقرب الهنود

ايشا ديول من مواليد 2 نوفمبر 1981. هي ممثلة هندية تظهر في أفلام بوليوود. وهي الابنة الكبرى لزوجين بوليوود الشهيرين

دارمندرا وهيما ماليني.

أنديرا غاندي رئيسة الوزراء الهندية السابقة مواليد 19 نوفمبر.

مشاهير برج العقرب العرب

عمر خيرت، عازف مصري، قائد أوركسترا ، مؤلف موسيقي، من مواليد 11 نوفمبر.

أمينة خليلة، ممثلة مصري، من مواليد 26 أكتوبر.

هاني رمزي، ممثل مصري كوميدي، من مواليد 26 أكتوبر.

عايدة عبد العزيز، ممثلة مصرية، من مواليد 27 أكتوبر.

مشاهير برج العقرب عالميا