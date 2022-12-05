مشجعي كرة القدم ومخاطر المستويات العالية من التوتر لا شك أن كرة القدم تعتبر واحدة من أكثر الألعاب شعبية وشهرة في جميع أنحاء العالم. ويمكنك أن تلاحظ بسهولة مستوى هوس المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر2022 . ومع اقتراب النهائيات، يزداد الحماس والتوتر. لذلك تنصح دراسة حديثة مشجعي كرة القدم بالهدوء حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بنوبة قاتلة.

مشجعي كرة القدم ومخاطر المستويات العالية من التوتر

الدراسة

وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد ، فإن مشجعي لاعبي كرة القدم يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للمستويات الشديدة من التوتر أثناء متابعة المباريات خاصة في البطولات العالمية، مما قد يعرضهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

أجرى الباحثون هذه الدراسة خلال موسم كأس العالم لكرة القدم عام 2014 عندما واجهت البرازيل هزيمة تاريخية أمام ألمانيا على أرضه في نصف النهائي (7-1). في الدراسة، خضع لعاب المشجعين البرازيليين للفحص، فوجد الباحثون أن مستوى الكورتيزول (الهرمونات المرتبطة بالإجهاد) ارتفع إلى مستوى خطير خلال الهزيمة القاسية.

الارتفاع المفاجئ في مستوى التوتر يمكن أن يؤدي إلى ضغط إضافي على القلب يؤدي بالتالي إلى زيادة ضغط الدم والإٌصابة بالنوبة القلبية، وفقاً لنتائج الدراسة. هذا ولم تختلف النتائج بين الرجال والنساء.

مشجعي كرة القدم ومخاطر المستويات العالية من التوتر

السبب

وفقاً للدراسة، السبب الحقيقي وراء ارتفاع مستوى هرمون (الكورتيزول) التوتر هو التواجد المكثف للجماهير في الملاعب، حيث يطور المشجعون إحساسًا قويًا بالترابط مع فريقهم، مما قد يؤثر على سيكولوجيتهم ونفسيتهم. ويمكن للتطورات غير المتوقعة أثناء المباراة أيضًا أن تؤدي إلى تذبذب حالة ضغط الدم، بينما يرتبط التعرض المطول للتوتر بتلف جهاز المناعة.

مشجعي كرة القدم ومخاطر المستويات العالية من التوتر

المحصلة النهائية

هوسك وتشجيعك لفريقك الوطني أمر طبيعي ، ولكن من المهم أن يفهم الجميه أنها مجرد لعبة، وأن الفوز والخسارة أمر وارد جداً. لا تدع الشعور بالهزيمة يزعجك لأنه قد يكون يثقل صحتك. حاول أن تظل هادئًا مهما كانت النتيجة.

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