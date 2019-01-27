اشربي هذه المشروبات الساخنة للشتاء البارد، النتائج ستدهشك!

القهوة من أفضل المشروبات الساخنة لتناولها في الشتاء

ليس هناك أفضل وألذ من المشروبات الساخنة بتناولها في الشتاء، كونها تمنحنا الدفء الذي نحتاجه في الأيام الماطرة والباردة، فضلًا عن الطعم اللذيذ الذي ينعش قلوبنا في مساءات الشتاء القارصة. ولتناول المشروبات الساخنة فوائد صحية أيضًا، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة من خلال مكوناتها المختلفة، والتي تعمل على تنشيط الجسم و تحسين صحته فضلًا عن المساعدة في تعزيز جهاز المناعة ضد الأمراض و تخفيف الوزن.

تعرف معنا على أهم المشروبات الساخنة وفوائدها خلال فصل الشتاء.

1- الشاي: يساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم فضلًا عن إنقاص الوزن بشكل صحي خاصة الشاي الأخضر الذي يحتوي على هرمون كوليستيركينسن الذي يعطي شعورًا كبيرًا بالشبع كما يزيد من عملية الحرق في الجسم وبالتالي خسارة الوزن بشكل أسرع. والشاي الأخضر كما الأحمر غنيان بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض والخلايا السرطانية، كما أن الشاي الأحمر مثالي لصحة الأسنان كونه غني بمادة الفلورايد ويساهم أيضًا في منع نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

2- القهوة: فضلًا عن رائحتها المنعشة وطعمها اللذيذ، فإن القهوة غنية بالفوائد الصحية التي تجعلها من أفضل المشروبات الساخنة لتناولها في الشتاء. فهي تقلل من احتمالات الإصابة بمرض البول السكري وتحمي من الإصابة بأنواع عديدة من السرطان كونها غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تقضي على الجذور الحرة المسببة لنشوء الخلايا السرطانية. كما أن القهوة فعالة في علاج اكتئاب الشتاء ونزلات البرد والربو وتخفيف آلام الصداع، فضلًا عن دورها الفعال في سرعة التئام الجروح وو قف النزيف الدموي.

3- الكاكاو: من المشروبات الشتوية المفضلة عند الجميع، و هي إضافة إلى طعمها اللذيذ فإنها غنية بالفوائد الصحية، كونها غنية بالمواد الدهنية وخاصة مادة الثيوبرومين التي تساعد على إدرار البول. كما أن الكاكاو يساعد على التنبيه وتنشيط الجسم خلال الشتاء لاحتوائه على الكافيين بنسبة لا بأس بها.

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