مشروبات باردة: ليموناضة البطيخ مشروب صيفي خفيف ومنعش. مع ارتفاع درجات الحرارة انت بحاجة الى مشروب بارد صحي وسريع التحضير، فكر في كل الفواكه الطازجة الموسمية المتوفرة حالياً أمامك وحاول ابتكار وصفات عصائر صيفية منها للحصول على اقصى فائدة من الفوائد.

مشروبات باردة: ليموناضة البطيخ

المكونات:

4 أكواب بطيخ مكعبات

3 أكواب ماء بارد

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب ماء

نصف كوب عصير ليمون طازج

6 أكواب مكعبات ثلج

مشروبات باردة: ليموناضة البطيخ

الطريقة:

الخطوة 1

ضع البطيخ في الخلاط. يُغطّى ويُهرس حتى يصبح ناعماً. يصفى من خلال منخل شبكي ناعم.

الخطوة 2

يُغلى السكر ونصف كوب ماء في قدر على نار متوسطة عالية حتى يذوب السكر ، حوالي 5 دقائق. يرفع من الحرارة. يترك ليصبح فاتراً.

الخطوة 3

أضيفي 3 أكواب من الماء البارد وعصير الليمون. قسّمي الثلج إلى 12 كوبًا ، وضعي 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من هريس البطيخ فوق الثلج ، ثم ضعي فوقها عصير الليمون. يقلب برفق قبل التقديم.

مشروبات باردة: ليموناضة البطيخ

ما فائدة البطيخ؟

يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء ويوفر العناصر الغذائية مثل الليكوبين والسيترولين والفيتامينات A و C. تشير الدراسات إلى أن هذا البطيخ الأحمر الحلو قد يعزز صحة القلب ويقلل من آلام العضلات ويقلل الالتهاب . مع ذلك قد يؤدي استهلاك كمية كبيرة من البطيخ إلى زيادة مستوى الماء في الجسم. إذا لم يتم التخلص من الماء الزائد ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الدم ، مما يؤدي إلى مزيد من التورم في الساقين ، والإرهاق ، وضعف الكلى ، وآخرون. قد يؤدي أيضًا إلى فقدان مستويات الصوديوم في الجسم.

متى يجب ان لا تأكل البطيخ؟

يوصى بعدم تناول البطيخ في الليل قبل الذهاب للنوم مباشرة. لا أوصي بتناول البطيخ أو أي فاكهة بعد الساعة 7 مساءً. البطيخ حمضي قليلاً وإذا تم تناوله في الليل فقد يؤخر عملية الهضم عندما يكون الجسم غير نشط.

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