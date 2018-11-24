استعدوا للشتاء.. 4 مشروبات تمنح الدفء ولا تزيد الوزن

إليكم 5 مشروبات تمنحكم الدفء ولا تسبب زيادة في الوزن بحسب “كونستلو”:

1-الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي بالجسم لاحتوائه على مضادات أكسدة عالية، ويعد من المشروبات الساخنة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، لكن يراعى عدم إضافة السكر أو الحليب له.

2-الليمون

ينصح خبراء التغذية بعصير الليمون مع الماء الساخن، حيث يحوي فوائد صحية عديدة مثل التخلص من السموم وفقدان الوزن والحد من انتفاخات المعدة ومنع احتباس السوائل مع الحصول على الدفء.

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3-القرفة

القرفة من المشروبات رائعة المذاق والغنية بالعناصر الغذائية لاحتوائها على مضادات أكسدة، كما تلعب دورا في تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويراعى عدم إضافة السكر أو أي محليات صناعية لها لتجنب زيادة سعراتها الحرارية.

4-القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، كما تساهم في تحسين وظائف الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، على رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية.