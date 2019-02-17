5 مشروبات طبيعيّة تساعد في نزول الدّورة الشهريّة

تناول مشروب القرفة يساعد على تنزيل الدورة الشهرية

الدّورة الشّهرية هي مجموعة من التغيّرات الفسيولوجيّة التي تحدث عند الإناث في كلّ شهر، وتؤدّي إلى الإصابة ببعض الآلام نتيجةً لتغيّر في الهرمونات. وتكون الدّورة الشّهرية متفاوتةً من امرأةٍ إلى أخرى؛ حيث تكون متدفّقةً بشكلٍ كبير، أو خفيفةً أحياناً. وتسبّب الدّورة الشهريّة توتّراتٍ نفسيّة، مثل: المزاج السّيء، والاكتئاب، والتعرّق. وقد تتأخّر الدّورة الشّهرية عن موعدها أحياناً بسبب وجود بعض المشاكل، ممّا يؤدّي إلى إفراز جسم المرأة لبعض الإفرازات الصّفراء. ومن المشاكل الّتي تواجه الفتيات أثناء الدّورة الشّهرية، حدوث آلامٍ في أسفل الظّهر والبطن، وعدم نزول دم الحيض لعدّة أسباب.

وهناك العديد من المشروبات الطبيعيّة التي تساعد في نزول الدّورة الشهريّة، وتنظيف الرّحم، والتخلّص من الالتهابات غير المرغوبة، ومن هذه المشروبات:

1- مشروب القرفة.

2- مشروب الزّنجبيل.

3- مشروب اليانسون والكمون.

4- مشروب الحلبة.

5- مشروب الزّعتر مع القرفة.

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