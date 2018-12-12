فوائد وأضرار الزنجبيل للحامل

من فوائد الزنجبيل للحامل يقلل احتمالية الإصابة بالغثيان الصباحي

الزنجبيل أحد المشروبات الشتوية حيث يُستخدم في علاج الأمراض المختلفة، كما يُستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية، وفي إعداد المأكولات والسلطات المختلفة.

ويمكن للزنجبيل المساعدة في تخفيف أعراض الحمل، وخاصّة إذا تمّ شُربُه على الرّيق في حالات مشاكل الجهاز الهضميّ كمشاكل الهضم، والغثيان الصَباحيّ، والإمساك؛ وذلك لتسهيل امتصاصه في المعدة، والحصول على نتائجه بأسرع وقت ممكن، كما ينطبق ذلك على باقي المشاكل والمضاعفات الصحية، حيث إنَّ الكثير من مشاريب الأعشاب والنباتات الطبّية تتضاعف فائدتها إذا ما تم شربها على الرّيق، ومنها الزنجبيل.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد وأضرار الزنجبيل للجامل:

فوائد الزنجبيل للحامل:

- يقلل احتمالية الإصابة بالغثيان الصباحي، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة منه بداخل كوب من الشاي، ثم شرب الخليط مرتين يومياً.

- يمد الحامل بالفيتامينات والعناصر المهمة.

- يُعزز الجهاز المناعي لدى الطفل، والسبب احتواؤه على فيتامين ج.

- يحمي الجنين من التشوهات الخلقية المختلفة؛ بسبب احتوائه على حمض الفوليك.

- يُقلل من القيء الذي يصيب الحامل بالعادة، وخصوصاً في الأشهر الأولى، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة منه بداخل كوب من الماء والخلط، ثم شرب الخليط مرتين يومياً. - يُحافظ على صحة الدورة الدموية للحامل، وبالتالي يقيها من الأمراض المختلفة.

- يُقلل من الأرق والتوتر.

- يحد من احتمالية إصابة الحامل بالإمساك، وعسر الهضم.

- يُعالج التهاب المفاصل الذي يصيب الحامل بالعادة، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة.

- يقلل من احتمالية إصابة الحامل بمرض فقر الدم.

- يُعالج حموضة المعدة التي تصيب الحامل بالعادة.

- يُنشط جسم الحامل، وبالتالي يقيها من التعب والإرهاق.

- يُقلل من احتمالية إصابة الحامل بالأمراض التنفسية المختلفة؛ مثل: الإنفلونزا، والسعال. يقضي على الوحام.

أضرار الزنجبيل للحامل:

- احتمالية إصابة الجنين بأمراض القلب.

- إمكانية تعّرض الحامل للإجهاض، والسبب قدرته الفعالة على توسيع الرحم.

- احتمالية النزيف في حال تناوله بكمياتٍ كبيرةٍ.

- عدم انتظام في دقات القلب في بعض الأحيان.

- الإصابة بالإسهال في حال تناوله بكثرة.

- لا يُفضل تناوله للحوامل اللواتي يتناولن أدوية تخثّر الدم.

- لا يُفضل تناوله للحوامل اللواتي لديهن مشاكل في المرارة.

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