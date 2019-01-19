مشروب الليمون الدافئ

5 مشروبات صحية تساعد على التركيز في الطقس البارد

إذا كنت طالب أو تقوم ببحث لاي موضوع، وتحتاج الى الطاقة والتركيز فهذه المشروبات سوف تساعدك على تحسين وظيفة الدماغ والتركيز بشكل أفضل.

مشروب الزنجبيل بالعسل:

يعمل على تدفئة الجسم وزيادة التركيز اضافة الى تحسين وظيفة المخ وتقوية الذاكرة.

مشروب الليمون الدافئ:

يساعد على ترطيب الجسم وينشط الدماغ ويحسن التركيز.

مشروب القرفة بالقهوة:

2 أو 3 أكواب يومياً يحسن الذاكرة ويساعد على التركيز والانتباه.

مشروب الكاكاو أو الشوكولاتة الساخنة:

يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحمى من فقدان الذاكرة.

شراب الشاي النعناع:

يساعد على التركيز اضافة الى ان رائحة النعناع ترتبط بانخفاض القلق والإرهاق، وتعزيز الدافع والأداء.