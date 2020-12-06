مشروبات صباحية تحسّن صحة الجهاز الهضمي

ما تشربه في الصباح ضروري لصحتك، ويمكن أن تؤثر صحة القناة الهضمية على جوانب مختلفة من حياتك، وتجعلك صحة الأمعاء السيئة عرضة للعدوى والقلق والالتهابات.

وبفضل بعض المشروبات الصحية، يمكنك تحسين صحة أمعائك، وتقليل مخاطر الالتهاب وتوديع مشاكل الجهاز الهضمي. إليك 6 مشروبات لتحسين صحة الأمعاء، وفقا لموقع " thehealthsite".

- عشبة القمح

يمكن لعصير عشبة القمح على معدة فارغة في الصباح أن يصنع المعجزات لصحة الجهاز الهضمي، يحتوي على إنزيمات تساعد الجسم على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الغازات والانتفاخ وانزعاج البطن والإمساك ومتلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

- شاي الشمر

غني بخصائص تعزيز الهضم، يساعد شاي الشمر على استرخاء العضلات وتحفيز تدفق الصفراء، تحتوي بذور الشمر أيضًا على الألياف التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء الغليظة والقولون، كما أنه يشجع الدورة الدموية في الجهاز الهضمي، مما يحسن صحة الأمعاء، لذلك، من الجيد أن تبدأ يومك بفنجان من شاي الشمر في الصباح.

- الليمون

يحتوي الليمون على عناصر غذائية مثل فيتامين سي والألياف التي تدعم صحة الأمعاء، كمضاد قوي للأكسدة، فيتامين سي يحمي الأمعاء من الجذور الحرة ويقلل من الالتهابات، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحميك من الالتهابات، عصير الليمون هو المشروب الذي تحتاجه لتشعر بالانتعاش في الصباح.

- الماء الساخن

يساعد تناول الماء الساخن في بداية اليوم على توسيع الأوعية الدموية في الأمعاء، مما يساعد على الهضم، ويعتقد أيضًا أن شرب الماء الساخن في الصباح يساعد على تعزيز وظائف الكبد والكلى.

- زيت الصبار

تساعد الخصائص الملينة الموجودة في الصبار على تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل الانزعاج الناجم عن متلازمة القولون العصبي، يمكن أن يساهم بدء يومك بهذا المشروب في تحسين صحة القناة الهضمية.

- الكمبوتشا

الكمبوتشا هو نوع من الشاي المخمر وهو مصدر جيد للبروبيوتيك التي تزود أمعائك بالبكتيريا الصحية وتعزز صحة الجهاز الهضمي، يساعد في العديد من المشاكل مثل الهضم والالتهابات، حتى أنه قد يساعد في إنقاص الوزن.

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