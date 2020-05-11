يحتوي الليمون على كثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين c وفيتامين ب المركب والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والألياف، وله تأثير على مينا الأسنان لذا للحفاظ على سلامة أسنانك يتم تخفيفه بالماء بارد أو سخن ويفضل الفاتر.

أما البقدونس يعتبر إحدى الأعشاب الطبية الثلاثة وتتميّز أوراق البقدونس بأنّها مركّبة ؛ أيّ تتكوّن من 2 أو أكثر من الوُريقات المنفصلة، والتي تكون مُرتّبةً بشكل تبادليّ على كلّ عقدة، يساهم تناول البقدونس يومياً في دعم صحة الجهاز الهضمي ويرجع ذلك جزئياً إلى دوره في دعم الكبد، فهو يزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيسية في الكبد وتدعم أيضاً أنزيمات مضادة للأكسدة الأخرى.

وفي هذا المقال نقدم لكم مشروب الليمونادة مع البقدونس يشرب بعد صلاة التراويح:

مقادير عصير الليمونادة مع البقدونس:

- ورق بقدونس "حسب الرغبة"

- حبة ليمون

- كاسة ماء

طريقة التحضير عصير الليمونادة مع البقدونس:

- أولاً نقوم بوضع جميع المقادير بالخلاط ويمكنك شرب العصير وقت السحور أو بعد صلاة التراويح.

- من فوائد عصير البقدونس ينقي الكبد من السموم يوحد لون البشرة يزيل السواد تحت العينين.

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