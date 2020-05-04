عصير الشمام 

يحتوي الشمام على الألياف الغذائية، والماء، والفيتامينات، والمعادن، والسعرات الحرارية، حيث يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب 3، والبيتا كاروتينات، والسكريات، والكربوهيدرات، وفيتامين ب 6، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والكروم، والكوبالت، واللوتين، وحمض الفوليك.

المكوّنات:

حبة متوسطة الحجم من الشمّام.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

خمس مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير:

- أولاً قشّر الشمّام وقطعه.

- ضع كلاً من: الشمّام، والفانيلا، وماء الورد، والسكر، والثلج في وعاء الخلّاط.

- شغّل الخلّاط على السرعة المتوسطة.

- اخلط المزيج جيداً إلى أن يتكون عصير ذا قوام ناعم.

- ثم اسكب العصير في أكواب التقديم.

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