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عصير الشمام 

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 05:00
عصير الشمام 
عصير الشمام 

يحتوي الشمام على الألياف الغذائية، والماء، والفيتامينات، والمعادن، والسعرات الحرارية، حيث يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب 3، والبيتا كاروتينات، والسكريات، والكربوهيدرات، وفيتامين ب 6، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والكروم، والكوبالت، واللوتين، وحمض الفوليك.

المكوّنات: 

حبة متوسطة الحجم من الشمّام. 
ربع كوب من ماء الورد. 
ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة. 
ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. 
خمس مكعبات من الثلج. 

طريقة التحضير: 

- أولاً قشّر الشمّام وقطعه. 
- ضع كلاً من: الشمّام، والفانيلا، وماء الورد، والسكر، والثلج في وعاء الخلّاط. 
- شغّل الخلّاط على السرعة المتوسطة. 
- اخلط المزيج جيداً إلى أن يتكون عصير ذا قوام ناعم. 
- ثم اسكب العصير في أكواب التقديم.

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