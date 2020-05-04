عصير الشمام 

يحتوي الشمام على الألياف الغذائية، والماء، والفيتامينات، والمعادن، والسعرات الحرارية، حيث يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب 3، والبيتا كاروتينات، والسكريات، والكربوهيدرات، وفيتامين ب 6، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والكروم، والكوبالت، واللوتين، وحمض الفوليك.
المكوّنات:
حبة متوسطة الحجم من الشمّام.
ربع كوب من ماء الورد.
ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
خمس مكعبات من الثلج.
طريقة التحضير:
- أولاً قشّر الشمّام وقطعه.
- ضع كلاً من: الشمّام، والفانيلا، وماء الورد، والسكر، والثلج في وعاء الخلّاط.
- شغّل الخلّاط على السرعة المتوسطة.
- اخلط المزيج جيداً إلى أن يتكون عصير ذا قوام ناعم.
- ثم اسكب العصير في أكواب التقديم.
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