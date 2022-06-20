مشروب لإنزال الدورة الشهرية، مراحل الدورة الشهرية، أعراض الدورة الشهرية، فوائد القرفة للدورة الشهرية، فوائد القرفة بشكل عام، دعاء لتنزيل الدورة الشهرية، العشبة المعجزة لإنزال الدورة الشهرية، فوائد الزنجبيل للدورة الشهرية، حبوب تنزيل الدورة الشهرية،نصائح قبل وبعد الدورة الشهرية، كل هذه المواضيع التي تخص الدورة الشهرية سيتم تناولها في هذا المقال.

الدورة الشهرية هي مرحلة البلوغ عند الإناث وتختلف من أنثى لأنثى ومتوسط سن البلوغ هو سن الـ 12 سنة، وتبدأ الدورة الشهرية بنزول الدم وتمتد من 3 إلى 5 أيام من كل شهر وتنتهي بسن الياس 51 سنة.

الدورة الشهرية تمر بأربع مراحل وهي:

المرحلة الأولى نزول الدورة الشهرية الدم.

المرحلة الثانية الجريبية وهي تتكون من ارتفاع هرمون الأستروجين وتعمل على زيادة سمك الرحم ونمو البويضات.

المرحلة الثالثة مرحلة الإباضة.

المرحلة الرابعة مرحلة الجسم الأصفر تتكون من ارتفاع هرمون البروجسترون في الجسم لتهييىء الجسم لحدوث الحمل، وهرمون البروجسترون أن يُرسل إشارات عصبية للدماغ تُقلل من ردود الفعل في الجسم، أو تُشعر الشخص بنوع من الخدران والكسل، لذا فإن ارتفاع البروجستيرون قد يُسبب الشعور بتعب مفرط لدى المرأة.

أعراض الدورة الشهرية

أعراض الدورة الشهرية تختلف من فتاة إلى فتاة وممكن أن تبدأ هذه الأعراض من قبل أسبوعين من الدورة الشهرية، ومن الأعراض الشائعة:

ظهور حبوب الشباب بسبب التغيرات الهرمونية.

تغير في شكل الثدي

الانتفاخ

الإمساك أو الإسهال

القلق

الاكتئاب

تغيير المزاج

أما أعراض الدورة الشهرية الشائعة جدًا:

آلام أسفل البطن تحدث في أول يوم الدورة الشهرية وقد تستمر غلى يومين أو ثلاثة أيام.

أعراض اكتئاب الدورة الشهرية بأسبوع

الصداع

صعوبة بالضبط الأنفعالي أو غضب بسرعة،حزن بسرعة، قلق، بكاء.

نوبات الغضب السريعة وكثرة الخلافات الشخصية.

الحساسية الزائدة.

فقدان الاهتمامات بالأنشطة

التعب وانخفاض الطاقة.

الرغبة الشديدة بتناول الطعام.

القلق.

الحزن واليأس، وربما التفكير بالانتحار.

تقلب المزاج مع نوبات بكاء ونوبات ذعر.

مشاكل في النوم وصعوبة في التركيز.

مشروب لإنزال الدورة الشهرية

أقوى مشروب لإنزال الدورة الشهرية هو مشروب القرفة فهي تعمل على زيادة النزيف وتعزيز عمل أدوية النزيف بشكل مضاعف، لذلك تنصح النساء المصابات بمشكلات زيادة نزيف الدم أو النساء اللاتي تستهلكن الأدوية المميعة للدم بعدم استهلاك القرفة، إذ يمكن أن تتداخل مع هذه الأدوية وتعرّض المرأة إلى النزيف الخطير جداً.

تنزيل الدورة في دقيقة

تنزيل الدورة في دقيقة وذلك بتناول كوبين من القرفة الساخنة ومن الممكن أن نقوم بتناول القرفة مع اللبن بسبب أن القرفة لها قدره كبيرة جداً على نزول الدورة الشهرية، ولا ننسى أهمية تناول الأطعمة التي تشمل فيتامين سي لأن له دور كبير في إنتاج هرمون الاستروجين الذي يعمل على بناء بطانة الرحم، وأيضاً العمل على ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

فوائد القرفة للدورة الشهرية

القرفة مشروب لإنزال الدورة الشهرية العالقة.

تخفيف نزيف الدورة الشهرية

تنظيم الدورة الشهرية

تحفيز تنزيل الدورة الشهرية المحتبسة

فوائد القرفة بشكل عام

تخفض القرفة فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران.

تخفف الوزن

إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

تقليل مقاومة الأنسولين.

تقي من الأمراض السرطانية

تحمي من بعض الأمراض العصبية التي قد تظهر مع التقدم في العمر، مثل: الزهايمر، وباركنسون.

تعالج الالتهابات المختلفة وإصلاح الأنسجة التالفة.

تعزيز فقدان الوزن.

مقاومة الالتهابات البكتيرية والفطرية.

تقليل رائحة الفم الكريهة

تمنع تسوس الأسنان.

تقي من التصلب المتعدد.

دعاء لتنزيل الدورة الشهرية

الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها عني، يتم تكرار الدعاء 3 مرات.

بسم الله أعوذ بعزة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ برسول الله صل الله عليه وسلم وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي، يتم تكرار الدعاء 7 مرات.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا حول ولا قوة إلاّ بالله، اللهم إمح عني ما أجد، يقال ثلاث مرات.

أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله، وعظمة عظمة الله، وبجلال جلال الله، وبقدرة قدرة الله، وبسلطان سلطان الله، وبلا إله إلاّ الله، وبما جرى به القلم من عند الله، وبلا حول ولا قوة إلاّ بالله إلاّ انصرفت، يقال ثلاث مرات.

العشبة المعجزة لإنزال الدورة الشهرية

العشبة المعجزة لإنزال الدورة الشهرية، يعتبرالزنجبيل أحد الأعشاب التي تساعد في زيادة تقلصات الرحم وبالتالي تسرع من نزول الدورة الشهرية، وتعد أيضاً أسهل طريقة لتناوله هي صنع شاي الزنجبيل من خلال نقع قطع من الزنجبيل الطازج في كوب من الماء الدافئ، ويمكنك إضافة ملعقة من العسل الطبيعي إليه حسب رغبتك.

فوائد الزنجبيل للدورة الشهرية

تحفيز قدوم الدورة الشهرية

يساعد الزنجبيل على تخفيف من شدة ألم الدورة الشهرية.

الزنجبيل يخفف من نزيف الدورة الشهرية.

يساعد الزنجبيل في تنظيم الدورة الشهرية لأنه يحتوي على مادة الجنجرول وبعض مضادات الأكسدة والتي تساعد على تخفيفحدة الالتهابات في الجسم.

حبوب تنزيل الدورة الشهرية

ميدروكسي بروجسترون

نوريثيستيرون

حبوب فيتامين ج

حبوب الأسبرين

نصائح قبل وبعد الدورة الشهرية

خلال فترة الدورة الشهرية يمنع استخدام السكر والواكس واستخدام الشفرات

شرب السوائل الساخنة

وضع قربة عند الوجع

الاستحمام بماء دافئ

تجنب الصيام المتقطع والدايت

تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم

النظافة الشخصية

تغيير الفوط الصحية كل ساعتين.

الكتابة تمت بواسطة: ندى سليمان

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