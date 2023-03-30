أدعية لتنزيل الدورة الشهرية

الكثير من النساء والفتيات تتأخر لديهم الدورة الشهرية فتشعر بالتوتر والخوف لأسباب جسدية أو نفسية، أو عادًة ما يحدث هذا التأخر نتيجة لبعض الأسباب، وتشمل: الإصابة ببعض الأمراض التناسلية مثل تكيس المبايض والأورام في الرحم، خلل في الهرمونات وهناك بعض الأمراض التي تسبب خلل في إفراز الهرمونات لدى المرأة، مثل مشاكل وأورام في الغدة الدرقية والغدة النخامية.
دعاء لتنزيل الدورة الشهرية
- الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها عني, يتم تكرار الدعاء 3 مرات.
- بسم الله أعوذ بعزة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ برسول الله صل الله عليه وسلم وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي, يتم تكرار الدعاء 7 مرات.
- "بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا حول ولا قوة إلاّ بالله، اللهم إمح عني ما أجد” يقال ثلاث مرات.
- "أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله، وعظمة عظمة الله، وبجلال جلال الله، وبقدرة قدرة الله، وبسلطان سلطان الله، وبلا إله إلاّ الله، وبما جرى به القلم من عند الله، وبلا حول ولا قوة إلاّ بالله إلاّ انصرفت" يقال ثلاث مرات.
- آيات قرانية لتنزيل الدورة الشهرية
- بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى " ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ". تقرأ ثلاث مرات.
- قال تعالى " فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ". تقرأ سبع مرات.
- قال تعالى "قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ". تقرأ مرة واحدة.
- قال تعالى " قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. تقرأ مرة واحدة ".
- سورة الزلزلة .بسم الله الرحمن الرحيم "إذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ". تقرأ سبع مرات.
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا". تقرأ ثلاث مرات.
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ". تقرأ ثلاث مرات.
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ". تقرأ ثلاث مرات
زيت الزيتون لتنزيل الدورة
- يمكن تسخين كميّة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء على النار حتّى يصبح دافئاً
- ثم يُضاف له قليلاً من الزنجبيل المطحون ويُخلط جيداً
- ثم يُدلّك به البطن بلطف، فبالتالي تحسين تدفق الدم خلال الدورة الشهريّة.
سورة لإنزال الدورة الشهرية
قراءة سورة الزلزلة سبع مرات على الماء الذي تتناوله المرأة طوال اليوم، وتقرأ سبع مرات على زيت وتستخدمه المرأة في وضعه على البطن والرحم .
شراب لتنزيل الدورة الشهرية
- القرفة
- الزنجبيل
- ميرمية
- عصير الأناناس
- الكركم
تنزيل الدورة في دقيقة
- ضعي في وعاء على نار هادئة
- ثم نضيف الماء ونصف ملعقة من القرنفل
- ثم نترك هذا المزيج يغلي لمدة خمس دقائق
- ثم نتركه قليلًا ليبرد ونتناوله يوميًا صباحًا ومساءً.
- يعمل الزنجبيل على على تنظيم الهرمونات الخاصة بالنساء وتنظيم فترات الحيض لذلك تعد وصفة مهمة في تنزيل الدوره خلال ساعه.
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