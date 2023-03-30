أدعية لتنزيل الدورة الشهرية

الكثير من النساء والفتيات تتأخر لديهم الدورة الشهرية فتشعر بالتوتر والخوف لأسباب جسدية أو نفسية، أو عادًة ما يحدث هذا التأخر نتيجة لبعض الأسباب، وتشمل: الإصابة ببعض الأمراض التناسلية مثل تكيس المبايض والأورام في الرحم، خلل في الهرمونات وهناك بعض الأمراض التي تسبب خلل في إفراز الهرمونات لدى المرأة، مثل مشاكل وأورام في الغدة الدرقية والغدة النخامية.

دعاء لتنزيل الدورة الشهرية

