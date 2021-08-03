نصائح للعروس: مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج

يعتبر الزواج كركوب قطار الملاهي، وخلال الفترة الأولى من الزواج، يبدو كل شيء مثالياً، وبعد انتهاء مرحلة شهر العسل ومرور السنوات، تبدأ أشياء كثيرة ربما كانت محببة في وقت سابق في إزعاجكما، وتتعرض الزيجات الحديثة للعديد المشكلات والتي ينبغي للطرفين إدراكها وحسن التعامل معها، حتى تمر هذه الفترة بهدوء.. وفيما يلي أهم مشكلات في السنوات الثلاث الأولى من الزواج:

مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج المال

يعتبر المال أحد أكثر موضوعات الصراع بين الزوجين شيوعًا، وعن تكوين أسرة، فيجب مشاركة جميع فواتيرك وأموالك، ويجب أن يكون هناك طريقة للإنفاق المتوازن وعدم إضاعة المال، وتعتبر الأمور المالية مصدر قلق واضح للأزواج الجدد، حيث يواجهون الأمور المالية لأول مرة.

مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج النزاعات الأسرية

قد تتصورين قبل الزواج أنكِ لن تتشاجرين على أشياء صغيرة وتافهة مثل الأعمال المنزلية، ولكن عندما تصبح هذه الأعمال روتينًا يوميًا، يحدث ذلك تدريجيًا مع الوقت ويبدأ الشجار حول من سيقوم بالأعمال المنزلية وستأخذ الخلافات منعطفًا جديدًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن تقسيم الأعمال المنزلية.

مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج إنجاب الأطفال

يحدث أحيانًا أن ترييند أشياء مختلفة عن زوجك، وقد يرغب أحدكم في إنجاب طفل بينما يكون الآخر غير مستعد لذلك، وتبدأ الخلافات بشكل طبيعي بعد مناقشة تنظيم الأسرة؛ لذلك، يُنصح بالتحدث حول أفكارك قبل وقت كافي مع شريك حياتك فيما يتعلق بهذا الموضوع.

مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج تدخل الحموات

يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات بينكما، فأحيانًا تحب الحموات المشاركة أكثر من اللازم في زواجكما مما يؤدي إلى ضغوط غير مرغوب فيها؛ لتجنب مثل هذه المشكلات، يجب أن تتجاهلين وتضعين حدودًا حتى لا يتمكن أي من الوالدين من تجاوزها.

مشكلات شائعة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج العلاقة الحميمية

خلال بداية العلاقة، قد تبدو العلاقة الجنسية بينكما مشوقة، ثم يتغير الأمر بعد سنوات وتبدأ المشكلات وقد يكون الأمر بسبب انكما لا تحصلان على ما يكفي من الجنس أو أنكما لا تشعر بالرضا عن العلاقة، وللحفاظ على العلاقة الحميمية على قيد الحياة، قوما بتجربة أشياء جديدة في غرفة النوم للتجديد ومنع الملل.

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