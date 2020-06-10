الطاقة السلبية في البيت تنعكس على تصرفات كل إنسان حيث يمر بفترة لا يطيق مكالمة أحد لا يجاوب إلا بكلمة.

وعند الدخول للمنزل قد يشعر البعض بحالة من الحزن واليأس المسيطرة عليه، وقد لايكون هناك سبب واضح ومباشر، وقد تكون عدة أسباب متجمعة هي التي تؤدي لتلك النتيجة، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال مصادر الطاقة الإيجابية والسلبية في البيت:

من مصادر الطاقه السلبية في البيت هي أشياء في بيوتنا:

1- الأتربة خاصة الأتربة الغير مرئية تولد طاقة سلبية عنيفة في البيت

2 - الورود المجففة وياكد العلماء بأنها تحمل طاقات سلبية تسمى طاقات الموت

3 - العنكبوت او بيت العنكبوت

4 - الجدران المتسخة تولد طاقة سلبية

5 - الكراكيب التي لا نستخدمها لمدة طويلة و نتركها مخزونه بالبيت

6 - نبات الصبار تخلصي منة داخل البيت فان له قوة عظيمة في توليد طاقة سلبية في المكان

7 - الأشياء المكسورة كـ الكراسي والأسرة الأفضل التخلص منها وعدم إصلاحها

8 - الصور المعلقة تولد طاقة سلبية وأقصد بها صور ذوات الأرواح

9 -لأشعة الكهرمغناطيسية والهواتف النقالة وخاصة في غرفة النوم، تجنبوا أن تكون قريبة منكم عند النوم

أما مصادر الطاقة الإيجابية التي تساعد على التخلص من آثار الطاقة السلبية في البيت:

1 - صوت القرآن وخاصة "الفاتحة و البقرة"

2- أصوات العصافير تولد طاقة هائلة في البيت

3 - الكرستالات، تولد طاقه إيجابية واهم شيء تكون دائريه

4 - تعطير المكان، فالروائح العطرية تجعلنا نشعر بالإنتعاش والراحة لأنها تولد طاقة تلقائية إيجابية

5 -الطفل الصغير، لا تقيد ي طفلك ودعيه يمرح في كل مكان فانه مع حركته يولد طاقة إيجابية عجيبة

6- المكان البارد يولد طاقة إيجابية يعني اللي يشتكون من الضيق عندما يدخلون المطبخ ولاقدره لهم على العمل يضعون مكيف في المطبخ وراح يشوفون ان الطاقة أصبحت إيجابية لديهم

7 - الألوان الزاهيه تولد طاقة إيجابية

8 - الخضرة والأشجار الطبيعية تولد طاقة إيجابية هائلة مع الحرص على عدم إقتناء شجرة الصبار

9 - الورد الطبيعي وخصوصًا الفل.

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