مضار إهمال وجبة الفطور الصباحية

جاء بالعديد من المقالات الصحية أهمية وفوائد وجبة الإفطار على الصحة والجسم، كما نصح الكثير من أخصائي التغذية الأشخاص بضرورة تناول وجبة الإفطار لما لها من إيجابيات على نشاط الجسم،وفي حال تم إهمالها يتسبب الشخص في العديد من الأضرار لجسمه، قد لا يكون على دراية بها، فقد نشر موقع هندي 5 أمراض تهدد سلامة الشخص الذي لا يتناول وجبة إفطاره، تعرفوا عليها:عند إهمال وجبة الإفطار يبدأ العقل في استقبال كميات أقل من الأكسجين في الدم، مما يؤثر على الوظائف المعرفية المختلفة في الدماغ.إهمال وجبة الإفطار بانتظام يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لمرض السكري، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يفرز ضعف مستويات الغلوكوز في الجسم عندما يكون في حالة صيام.إن عدم تناول الطعام لفترة طويلة والبقاء على الريق لساعات طويلة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الغازات في المعدة، فينتج عنها التهاب المعدة والحموضة.أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا لبعض تغيرات عملية التمثيل الغذائي التي تحدث في الجسم.آلام الجوع تزداد عندما تهمل وجبة الإفطار، وقد يميل الشخص إلى تناول الكثير من الطعام في وقت لاحق، ما ينتج عنه زيادة في الوزن.