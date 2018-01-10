هل تدخين الحامل يصيب الطفل باضطراب سلوكي؟

على كل حامل أن تعرف مخاطر التدخين على صحتها وصحة جنينها (shutterstock.com)

خلصت نتائج دراسات طبية أجراها باحثون إلى أن تدخين الحامل قد يؤدي لإصابة الطفل باضطراب سلوكي.

وتناولت هذه الدراسات العلاقة المحتملة بين التدخين أثناء الحمل ومخاطر إصابة المواليد باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، وشارك في هذه الدراسات قرابة 3 ملايين شخص.

دراسة: التدخين يؤدي إلى الإجهاض

وأوضحت النتائج، أن الأطفال المولودين لنساء يدخن السجائر أثناء الحمل خاصة من يدخن بشراهة يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب سلوكي يعرف باسم اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

وأشارت النتائج، إلى أن احتمالات ولادة طفل مصاب بهذا الاضطراب للأمهات اللاتي يدخن أثناء الحمل تكون أكثر بنسبة 60% مقارنة بمن لا يدخن، وتكون احتمالات ولادة طفل مصاب باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة للأمهات اللاتي يدخن أقل من 10 سجائر في اليوم أكثر بنسبة 54% من مثيلتها بين غير المدخنات، فيما ترتفع هذه النسبة لدى من يدخن بشراهة إلى 75 %.

ويمكن لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة أن يؤثر على التركيز وفرط النشاط وتمالك النفس ويسبب صعوبات للطفل في المدرسة ومع المجتمع.

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