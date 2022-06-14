رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022،متى موعد عيد الأب 2022؟ ما هي أهمية الاحتفال في عيد الأب؟ تاريخ عيد الأب العالمي، كلمات عن يوم الأب العالمي 2022،عبارات عيد الأب 2022، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

الأب هو الأمان والسعادة بالنسبة لكل إنسان على وجه الأرض، الأب هو الذي يملك مفاتيح الحب والعطف والأمان والشعور بقوة، الأب هبة من الله منحنا إياه لكي نقدر على العيش فهو من يقوم بتلبية احتياجاتنا من توفير للغذاء او الملبس او المسكن او غير ذلك من متطلبات الحياة.

اليوم العالمي للأب يعتبر من الأيام العظيمة التي يمجد الأب في دوره العظيم في حياة أبنائه وعلى الأبناء الاحتفال في هذا اليوم وتقديم الهدايا للآباء مع التمنيات من الأولاد للأب بكامل الصحه والعافيه.

متى موعد عيد الأب 2022؟

يصادف موعد عيد الأب 2022 يوم الأحد الموافق 21 حزيران/يونيو 2022.

ما هي أهمية الاحتفال في عيد الأب؟

الأب له دور مهم في تنشئة نمو الطفل، حيث يحتفل الكثير من الناس في عيد الأب وذلك من خلال تذكر ذكريات طفولتهم مع آبائهم ومنحهم هدايا مثل شراء موبايل يحبه، عطور، الزهور وأدوات اللياقة البدنية، ساعة آبل، وبالغضافة إلى عمل الحفلات الخارجية المفاجئة وحفلات العشاء الداخلية فهذه المفاجآت تسعد الأب بشكل كبير فهو يوم رائع لإسعاد الآباء.

تاريخ عيد الأب العالمي

دود في أركنساس هو الذي قامت بتأسيس عيد الأب العالمي والذي يصادف في 21 حزيران من كل عام، ولدت دود في أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، كان والدها ويليام جاكسون سمارت من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية وقام بتربية أطفاله الستة بما في ذلك سونورا سمارت كونه أحد الوالدين، أذهلت دود والدها الاستبدادي بأنه "رجل صارم للغاية" وأعربت عن أن صرامته كانت السبب الرئيسي وراء وحدة عائلتها، وتم الاحتفال ولأول مرة في عيد الأب 19 يونيو 1910 في ولاية واشنطن ، بفضل كفاح Sonora Smart Dodd.

قصة يوم الأب العالمي

تعود قصة يوم الأب العالمي إلى عام 1909 في مدينة سبوكين بولاية ميتشجان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سمارت من قدامي المحاربين في الحرب الأهلية، وكان أباً لستة أطفال، وماتت زوجته عام 1898، فقرر أن يتفرغ لتربية أطفاله بمفرده ولم يتزوج بعد وفاة زوجته.

ثم توفيت الزوجة وهي تلد أخر طفل لها، وتركت لزوجها سمارت 6 أبناء في أعمار مختلفة، وبعد مرور أعوام، كبرت سونوروا لويز سمارت الابنة الكبرى للرجل وكان عمرها 27 عاما، وكانت تستمع لخطبة حول عيد الأم، والمشقات التي تعاني منها الأمهات ، ومن هنا رأت ما فعله والدها لها ولأخواتها الخمسة، فقررت أن تتقدم بطلب لتخصيص يوم الأب العالمي على غرار عيد الأم والاحتفال به في العالم .

سخر كثرون من فكرة عيد الأب لكنها كافحت بكل إرادة وبدأت في تدشين حملة ناجحة من أجل قضية يوم الأب وبدأ عملها في ظهور بعض النجاح عندما احتفلت بيوم الأب الأول في 19 يونيو عام 1910م بدعم من جمعية Spokane Ministerial Association ورابطة local Young Men’s Christian Association (YMCA) ، من أجل الإشادة بوالدها الحنون تمنت الاحتفال بيوم الأب في عيد ميلاد والدها 5 يونيو لكن لم يكن هناك ما يكفي من الوقت للتحضيرات وتم الاحتفال باليوم في الأحد الثالث من شهر يونيو.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022

كل عام وأنت بألف خير.

أبي كل عام وأنت سندي.

أبي أدعو الله في كل ليلة أن يأخذ من عمري ويطيل في عمرك وتبقى في صحة وعافية فأنا لا أساوي شيئاً من دونك وكل عام وأنت بخير.

أبي إنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان وكل عام وانت بخير.

أبي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها إلا وأشعر أنني غارقه في الخجل مطأطئة الرأس إجلالا وإكباراً واحتراماً وكل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022، أبي إنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان وكل عام وأنت بخير.

أبي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها إلا وأشعر أنني غارقه في الخجل مطأطئة الرأس إجلالاً وإكباراً واحتراماً وكل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022، يا إللي غلآك بقلبي بآني له قصور قلبي بلآدك وأنت يآبوي الأميـر يآنور كل مآشفته زآد بوجهي نور مدآمك أنت بخير هالدنيا بخير وعقبال 100 سنة.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022، يا جبل الطيّب والمحبة يا أقوى مـن الزمان يامَن أسكَننا من تعـبه وزرع الخير بكل مكان.

أنت يا بويا البيت وأنفاسا أنت يا أبي العُمر وإحساسـه إسمك فـخر لكل البشرأسمك هيبة وحزام الظهر أنـت البـيت وأساسه أنت لكل أنسان تاج على رأسه.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022،قالوا لأم مدرسة بكل معانيها قلت لهم الأب هو مُديرها وراعيها

قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات قلت لهم الأب ضوء الجنة ونجم بالسموات عيد مجيد

أنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان "عيد سعيد"

أبي وجودك يحسسنا بالأمان إذا طال غيابك يطول الحرمان أبي حبك لي ووقوفك بجانبي علمني كيف أنظر لغدي فشكرًا لك وعيد سعيد

تحية عطرة الى كل الٱباء مع أجمل ورود الأرض ،أحلى كلمات الكون وأعمق مشاعر القلوب أقدمها إلى أبي الغالي "عيد سعيد"

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022،أبي الغالي أفديك بالقلب لو يرضيك كل عام وأنت بخير.

أبي أنت مثلي الأعلي بالحياة منك وحدك تعلمت كيف أكون إنسان وكل عام وانت بخير.

الله يخليك يا أعز إنسان الله يخليك بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك يا بعد كل الأزمان أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

أبي شكرًا لجعلي في حياتك أميرة لعودتي بين، أحضانك طفلة صغيرة أتمنى أن أكون لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخير.

أبي أعذب كلمة نطق بها لساني وألطف قلب عشته في حياتي أتخيل حياتي بدونك وسأظل أحبك وأحترمكِ مدى الحياة أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

أبي ما أجملك عندما تبتسم فحينها أحس بأن كل الدنيا من حولي رائعة وجميلة وبأن السعادة والخير يعم جميع أرجاء العالم فيارب أن لا تفارق الابتسامة شفتاك أبداً وكل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022، أبي الحبيب أنت النور الذي يضئ حياتي والنبع الذي أرتوي منه حبًا وحناناً أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022، الله يخليك يا اعز إنسان الله يخليك بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك يا بعد كل الأزمان أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

كلمات عن يوم الأب العالمي 2022

في يوم عيد الاب أتوجه من القلب إلى أبي الغالي بالتهنئة وأسأل الله تعالى أن يديم عليك الصحة والعافية يا أغلى الناس على قلبي.

والدي العزيز الغالي على القلب والروح، في هذا اليوم "يوم عيد الأب" أتوجه لك بالشكر لإحسانك في تربيتي خير الإحسان، ومنحي شرف التجربة والتعلم من الخطأ، لقد علمتني الاحترام وتقبل الآخر، وإعطاء الأعذار للمخطئين فلربما كنت مكانهم يومًا فأجد من يعذرني، كل عام وأنت أهم شخص في الوجود.

بمناسبة عيد الأب، إلى أبي الغالي، إليك يا مصدر الأمن والأمان في هذه الدنيا، كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت نبع الحب والسكينة والراحة والاطمئنان، أدام الله وجودك بيننا، وأدام نور حياتنا بابتسامتك الصافية يا أغلى الناس.

كلما رأيتُ وجهكَ الصافي يا أبي، وكلَّما وابتسامتك العذبة نسيتُ آلامي وأحزاني والتأمت جراحاتي التي تفرضها عليّ الحياة، فكل عامٍ وأنت تحتل في القلب مكانةً لا يمكن أن يحتلها أحد سواك.

أبي كلما أتت عليّ الدنيا بأثقالها أجيء إليك فأتخفف مما يثقلني، فأنت سندي في هذه الحياة، كل عام وأنت لي السند والعوض من الله على الدنيا وما فيها يا أبي الحنون.

كلما تقدمت في السن، أدركت مدى أهمية أن يكون لديك أب مثلك، لقد وفرت لي الاستقرار في حياتي والحب والقبول الذي احتاجه، عيد أب سعيد.

عبارات عيد الأب 2022

أبي يا صاحب القلب الكبير، يا صاحب الوجه النضير، يا تاج الزمان، يا صدر الحنان، أنت الحبيب الغالي، وأنت الأب المثالي، وأنت الأمير، لو كان للحب وساماً، فأنت بالوسام جدير، يا صاحب القلب الكبير.

أبي، ناديت بكلمة ابي فلم اجد كلمة تمحو ما فيني سواها، لم أجد دُنيا تحتويني سواها.

الله يخليك يا أعز إنسان الله يخليك بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك يا بعد كل الأزمان أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

أتمنى من الله أن يطول في عمرك يا عمود المنزل كل عام وأنت بخير.

عيد ميلاد والدي لا يمكن أنساه، فهو عيد من يسندني في هذه الدنيا فيا رب أحفظه لي، وأجعله من أهل الجنة يا الله.

عيد ميلاد سعيد يا أبي، آمل وأتمنى أن أصبح أب رائعاً مثلك، شكراً لوجودك بجانبي دائماً، أتمنى لك يوماً سعيداً في كل يوم وفي كل سنة، بل في كل اعوام السنة وأتمنى أن يطيل الله لنا في عمرك، كل عام وأنت بخير بابا الغالي كل عام وأنت في حياتي نور، وأنت فوق رأسي تاج أدام الله عليك الصحة، والعافية.

عيد ميلاد سعيد إلى أصغر رجل وسيم، وطيب القلب، عرفته في حياتي، كنت دائماً أرغب في أن أصبح شخصًا مثلك. لقد جعلتني أصدق أن هذا العالم جميل بوجودك، عيد ميلاد سعيد أبي.

أبي أنت مثلي الأعلى بالحياة منك وحدك تعلمت كيف أكون إنسان وكل عام وانت بخير.

كل عام وأنت بخير، فأنا أحبك، وأنا صغير، وأنا كبير، أراك كل يوم في حياتي الإنسان المحترم، والحنون أحبك يا أبي.

عيد ميلاد سعيد يا أبي يحفظك الله من كل شر، ويرعاك فأنت من أفضل الأكرمين دمت سالم يحفظك الله من كل سوء.

اليوم عيد ميلاد أبي اغلى الناس على قلبي، أتمنى له الحياة السعيدة، والصحة، والعافية، وعقبال المليون عام يا رب.

أطال الله في عمرك يا أبي الغالي عيد ميلاد سعيد عليك يا أجمل إنسان في هذه الحياة. كل عام وأنت بخير يا والدي يامن غمرت قلبي بالوفاء، ويا من غمرت عمري بالحب الصافي، ويا من نورت حياتي بنورك الغالي.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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