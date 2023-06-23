يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة، ويوم عرفة هو ركن الحج الأكبر، وفضله كبير، يوم تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، وهو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين سواء الذين يؤدون فريضة الحج أو لمن لم يؤدوها، لذا نقدم لكم فيما يلي أفضل معايدات يوم عرفات:

معايدات يوم عرفات

في عرفة أسأل من الله لكم السعادة والفرح وحياة يملئها الحب النقي في هذا اليوم العظيم.

اللهم بلغنا يوم عرفة وارزقنا فيه الدعاء المستجاب.

خير الدعاء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ئوله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يوم عرفة... أسال الله أن يعيده عليكم أعواماً عديدة وأن يتقبل طاعتكم ودعائكم وكل عام وأنتم بألف خير.

أتى يوم عرفة وما زلتم كنزي الثمين الذي لن أتركه، أسأل الله أن يُصلح لكم حالكم وأعمالكم ويسعد قلوبكم، كل عام وأنتم بخير.

يا حروفي شمري نحو الأحبة وأمطري عليهم الورد المعطر والزهور، كل عام وأنتم بخير.

تقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات وكل عام وأنتم بألف ألف خير بحلول يوم عرفة 2023 - 1444 وأتمنى لكم يومًا يعمه فرح وسعادة العيد، وأن يحقق الله لكم كل أمانيكم وطموحاتكم.

نسأل الله لكم صوماً مقبولاً وذنباً مغفورا، هكذا هي قلوبنا لا نشعر بالفرح بيوم عرفة وبكل المناسبات إلا أن ندعو لكم ونهنئكم، كل عام وأنتم بأحسن حال.

الحياة تزف لنا أفضل الأيام يوم عرفة 2023 فنزف لكم أفضل الدعوات بأن يحفظكم الله ويرعاكم ويتقبل منكم صالح الأعمال.

ها هو يوم عرفة يعود إلينا من جديد بجماله ورحماته وكما أعتدنا في كل عام نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسعد قلوبكم.

أحسن الله عملكم وتقبل منكم صيامكم وصالح أعمالكم، مبارك عليكم يوم عرفة وكل عام وأنتم في صحةٍ وعافية.

في قلوبنا وضعناكم وبأجمل التهاني نُهنئكم بقدوم يوم عرفة 2023 - 1444، نسأل الله لكم التوفيق والقبول في هذا اليوم المبارك.

تختلط نسائم يوم عرفة بمشاعر محبتكم في قلوبنا فينتج حينها دعوات صادقة إلى رب السماء بأن يحفظكم ويسعد قلوبكم يا أغلى الأحبة.

فضل يوم عرفة

فضل يوم عرفة سنة مؤكدة، وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، وفقا للحديث النبوي في هذا الشأن، يعتبر الصوم من أفضل الأعمال في هذا اليوم المبارك والعظيم والدعاء فيه مستجاب.

ماذا تقول للناس في يوم عرفة؟