معجنات الجبن والديك الرومي

معجنات الجبن والديك الرومي على شكل مومياء طبق شهي لبوفيه الهالوين لك وللاطفال...

المكونات:

1 علبة عجينة جاهزة مبردة

4 شرائح (3 أوقية) جبنة شيدر

8 شرائح (3 أوقيات) لحم ديك رومي

1 بيضة

1 ملعقة طعام ماء

زيتون اسود اسباني

الطريقة:

ترفع درجة حرارة الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. ترش الصينية برذاذ الطبخ.

توضع العجينة فوق الطاولة وترق على شكل مستطيل.

توضع شرائح الجبن على الوسط، وتوضع فوقها شرائح لحم الديك الرومي.

باستخدام مقص المطبخ أو السكين الحاد ، تقص العجينة بمقدار 1 بوصة على كل جانب بالطول. بالتناوب تلف الشرائط على الحشوة. وتختم ثم تدهن بالبيض والماء. وتوضع فوقها حبات الزيتون على شكل عيون مومياء.

يُخبز العجين من 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.