روّاد أعمال أردنيون في دبي ينشؤون أول منصة متكاملة للمعدات الطبية

باستثمار قدره 3 آلاف دولار و شهر واحد على إطلاق المنصة، استطاع رواد أعمال أردنيون في دبي من ربط 7 مصانع للمعدات الطبية مع 11 موزعاً حول العالم.

من خلال ريادة الفكرة المطروحة، استطاع الشركاء المؤسسون لموقعMed Market Net دوت كوم من ربط مصنّعي المواد الطبية في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية و الأردن مع موزعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سهولة الوصول للموقع وطريقة عرض البيانات بالاضافة إلى الترابط الشبكي بين المصانع و الموزعين كان السبب الأول للتسجيل في الموقع من قبل المصانع، حيث لوحظ أنه -وبعد التسجيل في الموقع- استطاع المصنعون الوصول إلى الموزعين من خلاله ومن خلال توزيع البلدان الواضح في المنصه.

من المتوقع أن تنمو هذه المنصة مع تطور السوق الذي سيبلغ حجم التبادل فيه 409 مليار دولار بحلول عام 2030 مدفوعه بنفقات الرعاية الصحية حسب موقع ريسيرتش أند ماركيت دوت كوم الأمريكي.

من خلال النمو المتوقع لهذا المجال ارتأى رائد الأعمال والشريك المؤسس رامي الدباس والمختص في مجال إدارة مبيعات المعدات الطبية، وبعد حصوله على الماجستير في إدارة الأعمال إنشاء منصة واحدة مختصة في حقل المواد الطبية لأتمتة عملية التواصل بين المصنعين والموزعين في الأسواق المحلية و الوصول إلى المصانع في الأسواق العالمية، وكذلك منصة للتعريف بفرص جديدة للموزعين الراغبين في الوصول إلى المصنعين وكذلك المصنعين الراغبين بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط والعالم لفرض منتجاتهم.

إستنادًا إلى خبرتك الحالية في مجال التسويق والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ما هي أهم الحلول التي تقدمها منصة Med Market Net؟

في البداية وقبل البدء بالحلول فإننا في سوق المعدات الطبية نواجه تحديات عدّة بسبب وجود هوّة بين المصنعين لهذه المواد و الموردين أو الموزعين، فنحن كموردين لدينا مشكلة بمعرفة المنتجات التي تقدمها هذه المصانع و هل هي مهتمة بالتوسع في السوق الذي نغطيه أو تبحث عن فرص للتوسّع في أسواق جديدة، ومن هم الموزعون الذين يغطون هذه الأسواق بالإضافة إلى عرض ملفاتها.

عادةً تكون المؤتمرات المختصة بهذا المجال هي نقطة التواصل بيننا وبين المصنعين لعرض ملفاتنا وحجم شركاتنا، بل وتوضيح احتياجات الأسواق التي نغطيها لمنتجاتهم، وبالتالي عرض فرص توسعيّة في المنطقة والعالم لهذه المصانع. وبسبب قلّة عدد هذه المؤتمرات و البعد الجغرافي وتكاليف الوقت والمال فإن منصة Med Market Net دوت كم أوجدت بيئة بديلة لتبادل ملفات الشركات و عرض الفرص لكل من الموزعين والمصنعين.