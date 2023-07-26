معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح هل هي ممكنة؟

أول أمر يخطر على بال الزوجين البحث عنه بعد أن تم الحمل هو جنس الجنين، وهل يمكن معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح، لابد من الإشارة قبل الخوض في هذا الموضوع أن الله سبحانه وحده القادر على معرفة الغيبيات، قال تعالى في كتابه العزيز: (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدًا وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت إن الله عليمٌ خبير)، لذلك فإن هذه التجارب يبقى نجاحها محض صدفة؛ فلنتابع في هذا المقال طريقة معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح، وماهي الطرق الأخرى لمعرفة نوع الجنين.

معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح

تعد معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح من الطرق التي شاعت في الربع الأول من القرن العشرين بشكل كبير بين النساء، حيث تم استعمال الملح بدايةً للكشف عن وجود الحمل قبل نزول الطمث استنادًا إلى أن الملح الذي هو عبارة عن كلوريد الصوديوم عند إضافته لبول يحوي الهرمون المشيمائي HCG فإنه يحدث تفاعل بينهما؛ لإجراء اختبار معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح يجب توفر مجموعة من الشروط على الشكل التالي:

أن يكون الاختبار قبل نهاية الشهر الثاني.

أن يجرى قبل تناول أي طعام أو شراب، ويفضل إجراؤه لحظة الاستيقاظ من النوم.

يوضع بعض الملح في كوب زجاجي شفاف يصب فوقه كميه من البول بصورة تدريجية.

بعد أن يوضع البول فوق الملح تنتظر السيدة لفترة قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق وتشاهد التغيرات.

إذا ظهرت فقاعات على سطح الكأس فالجنين ذكر.

إذا ظهرت خيوط أسفل الكأس وتتحرك نحو السطح فالجنين أنثى.

طرق معرفة نوع الجنين من الشهر الأول

بمجرد التقاء النطفة الخالية من التشوهات مع البويضة الملكة (حجمها من 18-22ملم) يحدث الإلقاح ويتم الحمل الذي يستمر في حالة عدم الإجهاض 42 أسبوعًا، سواء كان حمل طبيعي أو حمل مساعد (طفل أنبوب)، وتبدأ التغيرات التي تطال جسد المرأة وعواطفها، وتختلف أعراض الحمل من امرأة إلى أخرى، وعند المرأة نفسها من حمل لآخر.

فعندما تشك السيدة بوجود الحمل لديها وقبل أن يحين موعد الدورة فإن فضولها يدفعها إلى إجراء اختبار الحمل في المنزل، ومن أكثر الاختبارات شيوعًا هو اختبار الحمل المنزلي بالملح ، إذ يتم إضافة كمية من بول الحامل إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الملح في كوب زجاجي شفاف ونظيف ومراقبة النتيجة التي تظهر على إحدى النحوين التاليين:

لم يطرأ أي تغيير على المحلول فالنتيجة سلبية ولا يوجد حمل.

تعكر المحلول وأصبح ذو لون يشبه الحليب، النتيجة إيجابية وهناك حمل.

هل تستطيع السيدة ان تجري اختبار الملح في أي وقت؟

بالطبع تستطيع السيدة بمجرد أن تشك بوجود الحمل تلجأ إلى هذا الاختبار، وخاصة إذا كان حدوث العلاقة الحميمية في فترة التبويض ودون اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الحمل.

ولكن لابد من التنويه إلى أنه من الممكن أن يكون هنالك حمل وتكون نتيجة الاختبار المنزلي سلبية، أما إذا ظهرت نتيجة إيجابية فهذا إثبات قاطع على الحمل.

أشهر طرق معرفة نوع الجنين في المنزل؟

تتلهف السيدة لمعرفة نوع جنينها باكرًا فهي لن تتمكن من الانتظار حتى تمضي الأشهر الثلاث وتتمكن من معرفة نوع هذا الجنين بزيارة طبيبها الذي يستعمل جهاز الأمواج فوق الصوتية ليحدد بدقة جنس الجنين، إذ تظهر الأنثى في منطقة العانة على شكل خطين هما بدء تكون الشفرين في حين يظهر عند الذكر كرتين صغيرتين هما الخصيتان.

غير أن فضولها يدفعها للبحث عن طرق لمعرفة نوع الجنين ويراودها سؤال هل يمكن معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح، علمًا أنه إضافةً إلى اختبار الملح هناك طريقة معرفة نوع الجنين بالكلور، اختبار نوع الجنين بالخل، اختبار نوع الجنين بطريقة بيكربونات الصوديوم.

طريقة الكلور لتحديد نوع الجنين

تتم هذه الطريقة لتحديد نوع الجنين باستعمال كمية من الكلور يضاف إليها كمية محددة من بول الحامل وملاحظة التغيرات التالية:

حدث فوران كبير فالجنين ذكر.

ظهرت رغوة خفيفة فالجنين أنثى.

الاعتماد على حليب الأم لمعرفة جنس الجنين

يتم تحديد جنس الجنين اعتمادًا على حليب الأم باتباع الخطوات التالية:

غسل الثدي بالماء الدافئ حتى يتم تدفق الحليب إلى الثدي.

عصر الثدي حتى يتم خروج بضع قطيرات من الحليب.

توضع هذه القطرات في كوب زجاجي شفاف يحوي الماء.

إذا طفت نقطة الحليب فوق سطح الماء فالجنين أنثى.

إذا غاصت هذه النقطة في القاع فالجنين ذكر؛ وهذه إحدى أكثر التجارب دقة حيث استعملت في عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) عندما اختلف امرأتان لرجل واحد وكان هناك ولد وبنت وكل منهما تدعي بأن الولد لها، تم الكشف عن الأم الحقيقية بهذه الطريقة.

طريقة التمر لاختبار نوع الجنين

وهي طريقة قديمة أيضًا حيث تعتمد على رمي لب التمرة من قبل السيدة الحامل، فإذا وقعت على الجانب ذو الشقوق فالجنين ذكر، أما إذا وقعت على الجهة الثانية فالجنين أنثى.

طريقة خاتم الزواج لمعرفة نوع الجنين

يتم نزع شعرة من الأم الحامل وتربط بها خاتم زواجها، وتجعلها تتدلى فوق بطنها، إذا تحرك الخاتم جيئةً وذهابًا فالجنين ذكر، أما إذا تحرك الخاتم فوق بطن الحامل بصورة دورانية فالجنين أنثى.

حاسبة الجدول الصيني لتحديد جنس الجنين

تعتمد هذه الطريقة التي تقول معظم السيدات أنها صحيحة على إدخال عمر الحامل لحظة الحمل والشهر الذي تم فيه الحمل وإجراء تقاطع على الجدول فيظهر جنس الجنين.

طريقة الأشهر القمرية لمعرفة جنس الجنين

يشترط في هذه الطريقة أن تكون المرأة قد أنجبت سابقًا ليتم الاعتماد على الشهر القمري الذي تم فيه الحمل، فإذا أنجبت ذكر وكان الحمل قد تم في شهر صفر مثلًا هذا يعني أنه كلما تم الحمل بالأشهر الزوجية سيكون الجنين ذكر، والأشهر الفردية هي إناث حيث يتم الحساب كما يلي:

صفر ذكر، ربيع الأول أنثى، ربيع الثاني ذكر، جمادى الأولى أنثى، وهكذا يستمر الحساب.

لون البول لتحديد جنس الجنين

يدل لون البول الغامق على أن الجنين ذكر، في حين لون البول الفاتح يدل على أن الجنين أنثى.

اختبار نوع الجنين المتوفر في الصيدليات

تتوافر في الصيدليات اختبارات لنوع الجنين يتم استعمالها على الشكل التالي:

توضع كمية من بول الحامل في كأس شفاف، توضع مكون التيست، تخلط جيدًا، يتم الانتظار لحين تغير اللون.

إذا ظهر لون أخضر فالجنين ذكر.

إذا ظهر لون برتقالي فالجنين أنثى.

غير أن استعمال تيست نوع الجنين الموجود في الصيدلية مشروط بالأمور التالية:

قد يعطي نتيجة خاطئة في حال تناول المرأة لدواء يحوي بروجسترون.

قد يخطئ إذا كانت المرأة تعاني اضطرابات في هرموناتها.

يخطئ أيضًا في حالة الحمل المتعدد، أي أن تكون المرأة حامل بذكر وأنثى (توأم).

إذا حدث جماع قبيل إجراء الاختبار بيوم أو يومين.

وتبقى طريقة معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح أكثر الطرق اتباعًا من قبل معظم السيدات، إذ أنها أثبتت نجاحها بنسبة أكبر من الطرق السابقة.

الطرق العلمية لمعرفة نوع الجنين من الشهر الأول

بعد ظهور التقنيات الحديثة أمكن الكشف عن نوع الجنين قبل أن يتم تشكل الأعضاء التناسلية بالطرق التالية:

اختبار الحمض النووي في دم الحامل.

زغابات المشيمة يتم أخذ خزعة منها وفحصها.

فحص السائل الأمنيوسي الذي يحيط الجنين داخل الرحم ويحميه.

إن جنس الجنين يعرف من لحظة التلقيح، فإذا كان النطفة الذكرية هي التي لقحت البويضة فالجنين ولد، وإن تلقحت بالنطفة المؤنثة فالجنين أنثى، والحالة الوحيدة التي يمكن تحديد نوع الجنين فيها عن طريق الطبيب، هي تقنية الحمل المساعد أي ما يطلق عليه طفل الأنبوب إذ يقوم الطبيب بعزل النطاف الذكرية وتلقيح البويضات بها، ثم توضع بظروف مناسبة للانقسام.

و بهذا نكون قد أضأنا على مختلف التجارب التي تقوم بها السيدة لمعرفة نوع جنينها قبل مرور ثلاثة أشهر، وكشفنا إمكانية معرفة نوع الجنين من الشهر الأول بالملح، والطرق التي توصل إليها العلم في هذا المجال.