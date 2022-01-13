لطالما كانت القطط من الحيوانات الأليفة المحبوبة التي تجذب الناس بلطفها وجمالها وبرائتها الظاهرة، ولكن اليوم سوف نتحدث عن نوع من القطط التي يختلف انطباع الناس فمنهم من يتحمس لها ومنهم من يتردد لها ومنهم من ينفر لها، كل ذلك بسبب شكلها الذي يوحي إلى الشراسة والعدائية وهو القط الفرعوني "السفينكس".

القط السفينكس وهو فصيلة من فصائل النادرة، وهو القط الذي لا يملك شعراً ويعرف بالقط الكندي الأصلع كما يسمى ببعض البلدان بالقط الفرعوني، ويعود السبب إلى تسميتها بالفرعونية بسبب الشبه الكبير بين شكلها وشكل القطط المنقوشة على جداران الأحجار الجيرية في الصحراء المصرية القديمة.

معلومات قد لا تعرفها عن القط الفرعوني

القطط الفرعونية هي قطط عديمة الشّعر متوسّطة الحجم ويتراوح وزن القطّة البالغة منها بين 3 إلى 6 كيلوغرام تقريبًا.

القطة الفرعونية تمتلك رأسًا صغيرًا، عينين كبيرتين، وأذنين كبيرتين مدبّبتين. وتعيش تقريبًا بين 8 إلى 14 عامًا.

درجة حرارة أجسامها أعلى بدرجة أو اثنتين من متوسّط درجة حرارة أجسام باقي أنواع القطط. كما أنّها أكثر نهمًا للأكل، أُعزي هذا النّهم إلى حاجتها لتعويض الحرارة المفقودة عبر جلدها.

القط الفرعوني أكثر حساسيّةً من غيرها من الأنواع للبرد، وذلك نتيجة غياب طبقة الفراء الكثيف المسؤول عن إبقائها دافئةً خلال الفصول الباردة، على الرّغم من أنّ زيادة الإفراز الدهني في جلد هذه القطّة يعوّض قليلًا عن غياب الفراء؛ إلّا أنّها تبقى بحاجةٍ إلى عنايةٍ خاصّةٍ وتدفئةٍ مستمرّةٍ خلال تلك الفصول. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الطّبقة الدهنية الخارجية من التقاط القطّة للأوساخ، ولذلك، فهي بحاجةٍ للتنظيف المستمر وبمعدّلٍ منتظمٍ (أسبوعي أو شهري).

القطط الفرعونية أكثر عرضةً من الأنواع الأخرى من القطط، للإصابة بأمراضٍ معيّنةٍ، مثل مرض الشّرى الصباغي وهو مرضٌ جلديٌّ تتشكّل بسببه تقرّحات قشرية على الجلد، وبعض الإنتانات الجلديّة الفطريّة، بالإضافة إلى شيوع إصابتها باعتلال عضلة القلب الضّخا،ي كما أنّها أكثر عرضةً للإصابة بحروق الشّمس.

لجلد القطط الفرعونية ألوانٌ كثيرةٌ، وعلى الرّغم من أنّ مظهره غير مشجّعٍ للاحتضان والتّمسيد، إلّا أنّه ناعمٌ جدًا ومحبَّبٌ للّمس.

البعض يعتقد أن غياب الفرو الكثيف عن هذه القطط يجعلها غير مسبّبةٍ للحساسيّة (أو آمنة للذين يعانون من الحساسيّة)، إلّا أنّ ذلك غير صحيحٍ؛ إذ تتخلّص القطط الفرعونية من بعض خلايا جلدها بين فترةٍ وأخرى، وقد يسبب ذلك بعض الحساسية، بالإضافة إلى الحساسية التي قد تسببها الأوبار الصغيرة الرقيقة على جلدها.

معلومات عن شخصيّة القطط الفرعونية

القطط الفرعونية قد تبدو مخيفة بالنّسبة للبعض إلّا أنّها في الواقع هي قططٌ محبّةٌ للناس ومتفاعلة معهم، متطلّبة وتحب الاهتمام، وتتحمّس القطة الفرعونية كثيرًا لدى عودة مالكها إلى البيت وتحاول إلهاءه أثناء قيامه بالأعمال اليوميّة تعتبر مرحة وشديدة الذّكاء.

غذاء القطط الفرعونية

أما بالنسبة لغذاء االقطط الفرعونية تحب الطعام كثيراً وهي تأكل أيّ شيءٍ يُقدَّم لها،الحذر والعناية بغذائها أمرٌ مهمٌ، بسبب ارتفاع معدّلات التمثيل الغذائي لدى هذا النّوع من القطط، وشدّة حساسيّة جهازها الهضمي، ينصح بإطعامها وجبات صغيرة على فتراتٍ متقاربةٍ خلال النّهار.

يحتوي طعام القطط الذي يباع في الصيدليّات على القيم الغذائيّة المطلوبة للحفاظ على صحّتها وينصح بإضافة الأطعمة والأسماك المعلّبة كالتونة والسردين إلى قائمة حميتها الغذائية ولا ننسى أنّ هذه القطط تفقد الكثير من الماء بالتبخّر عبر جلدها الأملس ولذلك فهي بحاجةٍ للماء بشكلٍ دائمٍ لمنع حدوث التجفاف.

أنواع القطط عديمة الشّعر

القد الفرعوني

قطط بامبينو Bambino

قط دونسكوي

قطط دي ويلف Dwelf

قط دويلف

قط ليكوي

قطط منسكين

قطط بيتربالد Peterbald

قط ليفكوي الأوكراني Ukranian Levkoy

قط ليفكوي الأوكراني

أسعار القط الفرعوني

أسعار القط الفرعوني يتراوح ما بين 300 إلى 3000 دولار أمريكي، القط الفرعوني من أغلى وأندر أنواع القطط على الإطلاق، ويمتلكه العديد من مشاهير وأغنياء العالم.

لماذا القط الفرعوني غالي؟

القطط الفرعونية هي إحدى الفصائل التي لا تملك شعر على جسدها، وتعتبر أعمار القطط الفرعونية قصيرة جدا لذلك هي من الفصائل القليلة النادرة في العالم ويتراوح سعرها بين الـ 300 دولار و الـ 3،000 دولار أمريكي.

أشكال القطط الفرعونية

القط الفرعوني ذو اللون الواحد Solid Color

القط الفرعوني ذو اللونين Bi-Color

القط الفرعوني المخطط أو العتابي Tabby

القط الفرعوني صدفة السلحفاة Tortoiseshell

القط الفرعوني كاليكو Calico

القط الفرعوني Pointed Pattern

القط الفرعوني المنك Mink Pattern

أغلى 7 أنواع قطط في العالم

قط آشيرا

قط السافانا

القط البنغالي

قط أليركا

قط البيتربالد

القط الروسي

القط الفرعوني

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