معلومات قد لا تعرفها عن حشرة الخنفساء السوداء

مؤخرًا لوحظ الانتشار الكبير لحشرة الخنفساء السوداء أو ما يعرف الكالوسوما في مناطق واسعة من الأردن وسوريا، لكنها غير مؤذية للبشر والنبات، بل على العكس، لها الكثير من الفوائد في المُحافظة على التوازن البيئي.

ويعتقد ان الخنافس تلعب دورًا حيويًا في النظام الايكولوجي ، فهم في الأساس يستهلكون انقاض النباتات والحيوانات بما في ذلك النفايات الخاصة بالحيوانات ، فالخنفساء تستطيع ان تستهلك نسبة كبيرة من المركبات والمواد المتحللة التي لولاها لكان حدث اضطراب في النظام الايكولوجي ، مثل ثاني اكسيد الكربون والنيتروجين .

ما هي حشرة الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما ؟

هي نوع من الخنافس، يحمل الاسم العلمي Calosoma olivieri، وتعرف في البلاد العربية باسم الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما، عمر الخنفساء السوداء قصير جداً ويتراوح ما بين 22 و 26 يوماً وتنجذب للإضاءة ليلاً، وهذا هو السر وراء اندفاعها نحو بعض المناطق السكانية خلال الليل، والخنفساء السوداء أو الكالوسوما هي حشرة تنشط ليلاً فقط، وتتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنبات، والتي قد تشكل آفة زراعية في حال غياب حشرة الكالوسوما أو الخنفساء السوداء.

ما هو سبب انتشار الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما بشكل غير معتاد هذا العام ؟

تُعتبر الأمطار الوفيرة التي شهدتها المنطقه هذا العام والغطاء النباتي الربيعي الممتد السبب الرئيسي وراء الانتشار غير المعتاد للخنفساء السوداء او حشرة الكالوسوما، فهذه الحشرة تعيش عادة بين الأعشاب والنباتات في التربة الرطبة، وتخرج للسطح عند ارتفاع درجات الحرارة.

ماهي فوائد الخنفساء السوداء او حشرة الكالوسوما؟

هي حشرة نافعة تقضي على الحشرات الضارة في البساتين والغابات، وهي غير ضارة بالصحة العامة للإنسان أو المزروعات، ويجب عدم مكافحتها لأنه من الجيد ظهور وتكاثر هذا النوع من الحشرات المفيدة للحفاظ على التوازن البيئي، وهي تتغذى على يرقات الفراشات التي انتشرت قبل فترة وهذه اليرقات ضارة بالنباتات، والتي قد تشكل آفة زراعية في حال غياب حشرة الكالوسوما أو الخنفساء السوداء.

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