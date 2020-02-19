معلومات قد لا تعرفها عن رياضة الريشة الطائرة "البادمنتون"

الريشة الطائرة "البادمنتون" هى رياضة اللحظة المناسبة والقدرة على ضبط حركة اليد مع حركة الجسم، كما تسمى برياضة الأعصاب الهادئة القوية أثناء اللعب والتدريب، فالتحكم بالحركة والإبقاء عليها هما أساس إتقان اللعبة.

وفي هذا المقال نقدم لكم معلومات عن رياضة الريشة الطائرة "البادمنتون":

1- رياضة الريشة يتم اللعب فيها باستخدام المضرب ويمكن ممارستها من خلال المنافسة مع شخص أو أكثر ، فهذه اللعبة قد تكون لاعبان ويتنافسان أو قد تكون زوجي حيث تكون مكونة من 4 لاعبين ، حيث يتم اللعب على ملعب مستطيل مخصص لتلك اللعبة ويقومون بضرب الكره بالمضرب حتى تصل فوق الشبكة الموجودة في منتصف الملعب، ويحقق اللاعب الفوز من خلال تسجيل أكثر نقاط من خلال ضرب الريشة في أرض الخصم وتلامس الأرض أكثر من مره.

2- قد تم تسمية كرة الريشة بهذا الاسم لأن هذه الكرة مغطية بالريش وتطير بمنتهى الخفة ، المتعه في هذه اللعبة بسبب أن الشركة مختلفة عن أي كرة أخرى كما أنها لها مضارب خاصة بها ، كما أنها تتمتع بسرعة كبيرة ولها قوة خاصة بها.

3- يتم ممارسة رياضة الريشة في صالات مخصصة لها لأن كره الريشة تتأثر بالهواء الشديد ، لكن هناك بعض الأشخاص يلعبون هذه الرياضة في الحدائق العامة أو في الشواطئ وهذا يكون على سبيل الترفيه.

4- قد تم الاعتراف بهذه اللعبة ودخولها في الدورات الأولمبية ذلك عام 1992م وكانت في مدينة برشلونه لأول مره وكانت عباره عن 5 جهات متنوعة منها: فردي رجال وسيدات ، وزوجي رجال وسيدات ، وزوجي مختلط بين الرجال والسيدات ، لابد من أن يمتلك اللاعبون في هذه اللعبة الرشاقة والياقة والقوة والإرادة العالية ويجب أن يمتلكون بعض المهارات في جسدهم للتحكم في حركة المضرب مع الكره.

5- تعتبر دولة الصين من أكثر الدول المتميزة في هذه اللعبة حيث أنها قد نالت الكثير من الجوائز والميداليات بمختلف أنواعها في هذه الرياضة ، حيث أنها حققت حاولي41 ميدالية مختلفة وتم تصنيفهم 18 ميدالية ذهبية ، و8 ميداليات فضية ، و15 ميدالية برونزية ، يأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة إندونيسيا حيث قد نالت حوالي19 ميدالية منهم 7ميدالية ذهبية ، 6 ميدالية فضية ، 6 ميدالية برونزية ، أما دولة كوريا الجنوبية تأتي في المرتبة الثالثة حيث نالت حوالي 19 ميدالية منهم 6 ميدالية ذهبية ، 7 ميدالية فضية ، 6 ميدالية برونزية.

6- يعتبر شكل ملعب كرة الريشة على شكل مستطيل منقسم إلى نصفين متساويين ، يتم وضع شبكة في المنتصف فهي تشبه ملعب كرة التنس لكنها مختلف في القوانين ووضع الشبكة ، ويمكن اللعب فردي أو زوجي حسب الرغبة ، فهناك ملاعب مخصص للزوجي وملاعب مخصصة لفردي حيث أن الزوجي يكون الملعب أعرض في المساحة لكن بنفس الطول.

لعبة الريشة الطائرة تتطلب من اللاعب اتخاذ قرارات وتنسيق حركاته، وهو ما يحظى بتأثيرات ايجابية على ممارسيها، وإلى جانب ما تتميز به تلك الرياضة من أجواء تبعث على المرح والاستمتاع، تحظى بعدد من الفوائد الصحية، وهي كما يلي :

- تفيد عضلة القلب، إذ ثبت أنها تزيد مستويات الكولسترول الجيد وتحد من مستويات الكولسترول السيئ، وهو الأمر الذي يعمل بالتبعية على حماية القلب. كما تبين أنها تساعد على تقوية عضلة القلب وتحد من خطر انسداد الأوعية الدموية بالفعل.

- تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، إذ ثبت أنها تحسن حركة الجسم، وهو ما يعني أنها تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث يفيد النشاط البدني كثيراً في ذلك.

- تساعد على إطالة العمر، حيث ثبت وفق دراسات اهتم فيها الباحثون بتتبع النشاط البدني ل 9 آلاف شخص على مدار 25 عاماً أن ممارسي ألعاب المضرب يزداد متوسط العمر المتوقع لهم بما يصل إلى 9 أعوام، واتضح في نفس الوقت أن ممارسي لعبة الريشة الطائرة على وجه الخصوص تزداد أعمارهم بما يصل ل 6.2 عاماً.

- تحسن اللياقة البدنية، حيث تبين أنها تعمل على تعزيز آلية ضخ الدم في الجسم بشكل كبير وتساعد كذلك على حرق الدهون بحوالي 450 سعراً حرارياً في الساعة.

- تحد من خطر الإصابة بالسكري، فممارسة الرياضة عموماً تحد من هذا الخطر بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 %، وثبت أن الريشة الطائرة تفيد في ذلك بشكل كبير.

- تحسن المرونة وبنية العضلات، لأن اللعبة تنطوي على كثير من الإطالات، وهو ما يعني أنها تعزز مرونة الجسم بكل تأكيد، فضلاً عن أنها تُشَغِّل كثير من العضلات الأساسية.

- تحظى بعديد الفوائد على الصحة الذهنية، إذ ثبت أنها تحد من الاكتئاب والخرف بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 %، فضلاً عن أنها تشجع على التواصل الاجتماعي، الذي يجلب معه عدة فوائد للصحة العقلية، كالحد من التوتر والشعور بالوحدة.