معمول عيد الأضحى 2021

معمول عيد الأضحى يعتبر المحبب للنفوس سواءً للصغار أو الكبار، هو أحد أشهر وأهم مظاهر الأعياد التي تعمها أجواء البهجة والفرح والسرور، وتتسابق ربات البيوت لتحضيره بمختلف الأشكال والحشوات حسب رغبات أفراد عائلاتهن، فيمكن أن يكون بالتمر أو الجوز والفستق الحلبي.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل معمول عيد الأضحى بالتمر، المعمول بالطريقة المصرية،المعمول بالطريقة الفلسطينية، المعمول بالطريقة السورية، كعك العيد السوري بالجوز، المعمول بالطريقة السعودية، المعمول بالطريقة الأردنية،المعمول بالطريقة اللبنانية:

معمول عيد الأضحى بالتمر

مقادير معمول عيد الأضحى بالتمر

2 بيض

1 كوب حليب بودرة

1 كوب سكر ناعم

1 كوب زيت ذرة

400 غرام سمن نباتي

نصف ملعقة صغيرة شومر

نصف ملعقة صغيرة بكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة محلب

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1 كيلو غرام طحين

الحشو:

تمر مطحون مضاف اليه نصف ملعقة صغيرة شومر.

طريقة تحضير معمول عيد الأضحى بالتمر

أولاً نخفق البيض ونضيف له الفانيلا.

ثم نخفق السكر المطحون والزيت والمحلب.

ثم الحليب البودرة والسمن، ونخلط المقادير معًا حتى تصبح كالكريمة.

ثم نضع الطحين مع البيكنج باودر وتصبح عجينه لينة سهلة التشكيل، وصحتين وعافية.

المعمول بالطريقة الفلسطينية

طريقة سهلة لتحضير المعمول على الطريقة الفلسطينية. والطريقة الاساسية هي خلط السميد بالسمن وتركه لليلة كاملة ومن أهم المكونات هو السميد والطحين، والسمن، والزيت بالإضافة إلى مكونات اخرى.

مدة التحضير: يوم كامل، الحصص: 40 حبة معمول متوسطة الحجم

مكونات العجينة

كوبان ونصف سميد عادي؛ كوب ونصف سميد ناعم؛ (إذا لم يتوفر السميد الناعم يمكن استخدام كوب طحين و3 أكواب سميد عادي)

كوب وربع سمن

نصف كوب زيت زيتون أو غيره

ملعقة صغيرة محلب مطحون

ملعقة صغيرة خلطة معمول (شومر ويانسون مطحونان)

ملعقة صغيرة خميرة

نصف كوب ماء دافئ أو أكثر بقليل

ربع كوب سكر

ملعقة سمسم كبيرة

المعمول بالطريقة السورية

المكوّنات

مئتان وخمسون غراماً من الطحين متعدد الاستعمالات.

مئتان وخمسون غراماً من السميد الناعم.

مئة وخمسة وسبعون غراماً من السكر الأبيض.

مئة غرام من الزبدة اللينة. خمسون غراماً من بودرة الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب.

مئة وخمسة وسبعون ملليلتراً من الماء.

خمسة وعشرون ملليلتراً من ماء الزهر.

كعك العيد السوري بالجوز

المكونات

عشرة أكواب من الطحين الأبيض

أربعة أكواب من السمن النباتيّ

كوب ونصف من السكر البودرة

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة

ثلاثة أرباع الكوب من الماء الفاتر

مكونات الحشوة

ثمانمئة غرامٍ من الجوز المجروش.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من السمن النباتيّ.

ملعقة صغيرة من القرفة.

للتزيين

نصف كوب من السكر البودرة

كعك العيد السوري بالعجوة

المكونات

نصف كوب من عين الجمل أو الجوز المفروم فرماً خشناً.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

كوبان من التمر منزوع النوى ومفروم فرماً خشناً.

ملعقة كبيرة من بهارات الكعك.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الحليب.

خمسة أكواب من الطحين الأبيض متعدّد الاستخدامات.

كوبان من الزبدة الطريّة.

كوبان من السكر البودرة.



المعمول بالطريقة الأردنية

المكوّنات

كوب ونصف من الطحين الأبيض.

كوب ونصف من السميد.

مئتان وخمسون غراماً من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الحليب المجفّف.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من المحلب.

رشة من البيكنج باودر.

رشة من الزنجبيل.

كوب من ماء الزهر.

الحشوة

مئة غرام من التمر منزوع من النوى والمطحون طحناً ناعماً.

خمسون غراماً من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

المعمول بالطريقة السعودية

يعد المعمول من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة في العالم العربيّ، والتي تتميّز بطعمها الحلو، وقوامها الهش، هذا بالإضافة إلى حشواتها المتعددة، والتي قد تكون عجينة التمر أو المكسرات المختلفة حسب الرغبة، حيث يرتبط إعداد هذا النوع من الحلويات بالأعياد الدينيّة بشكل خاص، ومن الجدير بالذكر بأن كل دولة تتميز بأسلوبها وبطريقتها في إعداد المعمول، وفي هذا المقال سوف نوضّح لكم كيفيّة إعداده على الطريقة السعودية.

المكوّنات

كوبان وربع الكوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات، والمنخل.

ملعقة صغيرة من مسحوق البايكنج باودر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.

ربع كوب من السمنة النباتية، أو الحيوانية حسب المتوفر.

بيضة واحدة كبيرة الحجم، وعلى درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا السائلة.

مكوّنات الحشو

كمية من عجينة التمر الطرية.

رشة من مسحوق القرفة بحسب الذوق.

للتزيين

كمية من السكر الأبيض البودرة.

المعمول بالطريقة اللبنانية

المكونات

كوبان من الدقيق المنخول.

كوب واحد من السّميد.

مئتا غرامٍ من الزبدة الحلوة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة.

ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان ونصف من السكر الأبيض.

ربع كوب من الفستق الحلبي المجروش.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفوريّة.

حليب بودرة للزينة، بحسب الذوق، أو سكر بودرة.

المعمول بالطريقة الجزائرية

مكوّنات العجينة

ثلاثة أكواب ونصف من السميد الناعم.

كوبان من السميد الخشن.

كوبان ونصف من السمن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

مكوّنات الحشوة

التمر كيلوغرام من التمر الطري.

ملعقة صغيرة من كلٍّ من: اليانسون، والقرفة المطحونة.

مكوّنات حشوة الجوز

كوب من الجوز المجروش.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

المعمول بالطريقة المصرية

المكوّنات

كوبان من الكراميل بالجياندوجا.

مكونات العجينة

مئتا غرامٍ من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات.

مئة وخمسة وعشرون غراماً من الزبدة شديدة البرودة، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ثمانون غراماً من السكر البودرة.

ثلاثون غراماً من طحين اللوز.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

عشرة غرامات من الماء البارد.

مكونات الطبقة العلوية

مئتا غرامٍ من السكر البودرة.

والجدير بالذكر أن المعمول له تاريخ يمتد إلى عهد الفراعنة، فالنقوشات التي تحملها حبة المعمول في ذلك الوقت ما هي إلا رسمة للشمس، التي عرفت عند الفراعنة بالإله آتون، أحد آلهة الفراعنة، كما تشير كتب التاريخ. حيث كان الفراعنة يضعون المعمول مع الموتى داخل المقابر، وقد استمر المصريون في صنعه وتقديمه في الأعياد أو عند زيارة الموتى والقبور إلى أيامنا هذه.

وهناك من يقول إن كلمة "كعك" فارسية، وإن أول من صنعه هم العثمانيون، بينما يقر الجميع أن صناعة الكعك شهدت فترة ازدهارها في ظل الحكم الفاطمي، حيث خصص الفاطميون إدارة حكومية عرفت باسم "دار الفطرة» كانت تهتم بتجهيز الكعك وتوزيعه. ويضم متحف الفن الإسلامي بعض الآثار لما كان يكتب على الكعك بواسطة القوالب التي يتشكل منها، وكانت أبرزها عبارات مثل: "كل هنيئا"، "كل واشكر"، "بالشكر تدوم النعم".

وفي عصرنا الحالي تطور المعمول وتنوعت أشكاله ليشمل أنواعاً وأشكالاً جديدة، فهناك معمول التمر التقليدي، وهو الأكثر شيوعاَ ورواجاَ، إضافة إلى معمول المكسرات والسميد والجوز والفستق، وكذلك معمول التفاح، وهو آخر مستجدات سوق المعمول. وفي حين كان المعمول يصنع في المنزل، حيث كانت تجتمع النساء لصنعه، اعتمد كثير من الأسر على شرائه من السوق لسبب تطور المجتمع وانحصار نطاق المعارف، إضافة إلى ضيق الوقت.

كب كيك على شكل خروف العيد