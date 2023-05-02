يعد اسم مناع من الأسماء العربية القديمة التي تحمل معنى جميلاً وطيباً، وفي هذا المقال سنعرض لك معنى اسم مناع في اللغة العربية وأهم صفاته الشخصية:

معنى اسم مناع

معنى اسم مناع في قاموس المعاني والأسماء هو القوي ذو الصلابة والمنعة، اسم مناع هو علم مذكر له أصول عربية وعند البحث عن اصل اسم مناع في اللغة العربية نجد أنه جمع تكسير لكملة منع والذي يعني الذي يصد نفسه أو غيره عن فعل أمر ما أو يمنع الظالم من تماديه في ظلمه.

اسم مناع بالانجليزي

manaa

دلع اسم مناع

منوع

مانع

مومو

أسماء تشبه مناع

جمعان

مناع

معاني

معانى

سمعان

معان

لمعان

مُعِزّ الدين

جُمْعان

سَمْعان

لَمْعَان

مسعدة الجنان

مَنّاع

سبمعان

معنى اسم مناع في القران

معنى اسم مناع في القران هو اسم علم مذكر من أصل عربي، يعنيمن يمنع الظالم من تماديه في ظلمه، الصاد المحصن الحامي، والمناع كذلك الممسك القوي الشديد، وعلى معنى الممسك، قال تعالى: ﴿ مناعٍ للخير معتدٍ أثيمٍ﴾ [ القلم12].

مشاهير يحملون اسم مناع

مناع العمري لاعب كرة قدم سعودي، 6 ديسمبر 1982

مناع العنزي لاعب كرة قدم سعودي، 10 سبتمبر 1991

مناع بن خليل القطان 1925 – 1999

معنى اسم زين

معنى اسم زين هو اسم علم مذكر أو مؤنث من أصل عربي يعني الحسن، الندى، الجمال وخلاقُه شَين.

معنى اسم زين في القرآن الكريم

معنى اسم زين في القرآن الكريم الجمال والحسن، وقد تدل على الحلي والزينة، وجاءت في القرآن الكريم بمعنى آخر وهو اللباس وقد أتى بمعنى الجاه والحسب.

معنى اسم فارس

معنى اسم فارس من أكثر الأسماء المنتشرة في الدول العربية وهو اسم علم شخصي مذكر عربي وهو يعني محارب راكب الجواد، المتفرِّس في الأمور التي يصبح خبيراً بها خبرةً الفارس في الحروب، ويقال هو فارسٌ بالأمر، أي هو أعلم به.

دلع اسم فارس

فرّوس.

فرّوسي.

أبو الفوارس وهو لقبه.

صفات حامل اسم فارس

صفات حامل اسم فارس مقدام،شجاع، شخص مجتهد في دراسته ودائماً ما يتطلع غلى المستقبل للحصول على أعلى المناصب، ويتحكم في الأمور بعقله وليس بقلبه، فهو يميل إلى الهدوء والعزلة لأنه دائماً ما يحب التفكير والاسترخاء بعيداً عن التوتر، يحب مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم مادام في قدرته فعل هذا الأمر.

معنى اسم مناف

معنى اسم مناف هو اسم علم مذكر عربي، يعني طال وارتفع أو العالي الشاهق، المرتفع.

معنى المَناف المشرف،الشريف، العزة، الشرف، العظمة وهو اسم جد من اجداد الرسول محمد.

معنى اسم مناف في القرآن

معنى اسم مناف في القرآن العالي الشاهق، المرتفع.