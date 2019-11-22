مع اقتراب الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه

إليك 5 نصائح لعلاج الشفاه المشقوقة و5 منتجات مفضلة لتدليل شفتيك هذا الشتاء.

تقشّر شفتيك

اخلطي السكر الأبيض مع العسل أو الأفوكادو أو الشوكولاته المذابة. ضعي هذا المزيج على شفتيك، اتركيه لبضع دقائق ثم أزيليه بالتدليك بلطف بإصبعك.

احمي شفتيك من الشمس (حتى في فصل الشتاء)

حماية شفتيك من الأشعة فوق البنفسجية من خلال بلسم SPF. نعم، حتى في فصل الشتاء. الشمس لا تزال موجودة، حتى لو نسينا ذلك في بعض الأحيان. وأشعتها ضارّة كما كانت في آب عندما استمتعنا بالشاطئ (الحنين إلى الماضي)...

رطّبي الهواء لتجنب الشفاه الجافة

الحصول على آلة مرطب خاصة بك، والتي سوف تثبتينها في غرفتك ليلاً. الهواء الجاف جداً غير مفيد لأي شخص، وأكثر من ذلك، بعض آلات الترطيب جميلة!

فرشي شفتيك بالزيت

عندما تكونين في المنزل، لا تترددي في تنظيف شفاهك بزيت جوز الهند أو فيتامين E أو زيت الزيتون. العلاجات الطبيعية هي دائماً الأفضل. يمكنك أيضًا صناعة بلسم شفة محلي الصنع في 5 دقائق.

إشربي الماء... الكثير من الماء

لمنع الشفاه الجافة، اشربي أيضًا 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا. غالبًا ما ننسى القيام بذلك بمجرد انتهاء الصيف، ولكنه مهم أيضًا في فصل الشتاء. سوف تشكرك بشرتك.

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