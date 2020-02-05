مع اقتراب فصل الربيع.. بدأ العديد منا بالتخطيط لعطلة لا مثيل لها 

السفر من الأمور الصعبة الّتي يواجهها العديد من الأفراد بسبب الظروف الصعبة الّتي تحيط بهم، والّتي تجبرهم على ترك عائلاتهم وأصدقائهم، وعلى الرغم من المرارة الكبيرة الّتي قد يشعر بها الأشخاص الذين يقدمون على السفر إلّا أنّهم قد يحصلون على عدّة منافع قد تكون ماديّةً أو اجتماعيّةً أو تعليميّةً مفيدة لهم، وسنذكر لكم في هذا المقال بعض العبارات الخاصّة بالسفر.

في هذا الفيديو سنأخذك في جولة حول العالم لتتعرف على بعض أجمل البلدان والتي لا تحتاج منك لأموال طائلة للقيام بأنشطة ممتعة مع أصدقائك أو عائلتك.

تعرف عليها آلان واختر إحداها لتكون وجهتك المميزة التالية: