مع تواجد فصل الشتاء.. إليك أفضل وجهات سياحية للسفر إليها

للباحثين عن وجهة لقضاء إجازة شتوية مُمتعة، يقدّم "سيدتي. نت" افضل 7 وجهات سياحية للسفر في فصل الشتاء:



فوكيت

فوكيت هي واحدة من أفضل وجهات العطلات لشهر يناير؛ يقصدها السائحون لقضاء الوقت على الشواطئ الذهبيّة، ومُمارسة الرياضات المائيَّة، وعيش الحياة الليليَّة الصاخبة.

تشمل عوامل الجذب السياحي الرئيسة، في فوكيت: مدينة فوكيت القديمة، وSoi Bangla Road، وشاطئ باتونج، وشاطئ كاتا نوي، وجيمس جيمس آيلاند، وسفاري الأدغال، والاستمتاع بممارسة رياضة الغطس وركوب الأمواج.

• الطقس: دافئ وجافّ، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 23 و31 درجة مئويَّة.



بالي

تعدُّ بالي وجهة مقصودة من السائحين على مدار السنة، ولكن بالنسبة للمسافرين الباحثين عن عطلة هادئة في هذه الجزيرة، فإنَّ يناير هو الوقت المثالي للزيارة، حيث تكون الشواطئ أكثر هدوءًا، وأسعار الفنادق منخفضة نسبة لموسم الصيف.

عوامل الجذب الرئيسة: تاناه لوت، وزسيمينياك، وزأوبود، وجبل باتور.

• الطقس: دافئ ومشمس، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئويَّة.



المالديف

تعدّ جزر المالديف من الأماكن الشعبيَّة الأكثر زيارةً في الشتاء، وهي تضمُّ مجموعةً من الجزر الخلابة والشواطئ والشعاب. يناير وقتٌ مثالي لزيارة جزر المالديف، إذ يمكن للمرء الاستمتاع بالرياضات المائيَّة الأكثر إثارةً.

عوامل الجذب الرئيسة: الغطس، والتنقل بين الجزر، وارتياد مطعم "إيثا" تحت الماء، وركوب الغواصات، ورحلات الصيد.

• الطقس: جافّ، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئويّة.



سيشيل

القمم والجزر الهادئة والشواطئ، هي من الأماكن الجذَّابة للزيارة في سيشيل، خلال الشتاء. فقد جعلت روعة المناظر الطبيعيَّة الخلابة الجولة في سيشيل مشهورة للغاية.

عوامل الجذب الرئيسة: Vallee de Mai التنقل بين الجزيرة، والغوص، والاستمتاع بالرحلات البحريّة.

• الطقس: دافئ، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 29 و32 درجة مئويّة.



دبي

تعدّ دبي واحدة من أفضل أماكن العطلات في الشتاء، التي يزورها المسافرون من جميع أنحاء العالم. وهناك، تكثر مراكز التسوُّق الضخمة والمُتنزَّهات المذهلة، والأسواق الشعبيَّة والشواطئ.

عوامل الجذب الرئيسة: رحلات السفاري الصحراويَّة، وشاطئ جميرا، وخور دبي، والقرية العالميَّة، وحديقة الحيوانات تحت الماء.

• الطقس: دافئ، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 14 و24 درجة مئوية.



سريلانكا

سري لانكا هي واحدة من الأماكن الدافئة للزيارة في يناير. يضمُّ هذا المنتجع الكبير شواطئ جذَّابة، وحياة بريَّة مبهجة، ومجموعة من الآثار. يجتمع كل من هذه الأماكن معًا لتحقيق عطلة شتوية مثاليّة.

عوامل الجذب الرئيسة: معبد كهف دامبولا، وحصن صخرة سيجيريا، وحديقة يالا الوطنية.

• الطقس: دافئ، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 20 و 28 درجة مئويّة.



سويسرا

تُعدّ سويسرا مكانًا مثاليًّا للتزلج في العالم؛ هناك يحوِّل الثلج جبال الألب إلى "أرض العجائب"، إذ هناك الكثير ممَّا يمكن القيام به في سويسرا، سواء كان السائح هنا من أجل الشوكولاتة الشهيرة، أو أسواق عيد الميلاد، أو التزلّج على الكلاب في مُغامرة مثيرة.

عوامل الجذب الرئيسة: زيورخ، وجنيف، ولوسيرن، وفيربير.

• الطقس: بارد، إذ تتراوح درجات الحرارة بين-2 و2 درجة مئويّة.

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