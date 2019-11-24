تعرّف على الأماكن السياحية في نيودلهي

تمتاز دلهي في الهند بعالمين مختلفين للغاية: نيودلهي ودلهي القديمة. دلهي، واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكَّان في العالم، ومزيج من التقاليد والحداثة، ومركز ديني وبوَّابة دولية مزدحمة في الهند. تاريخها قديم قدم نهر يامونا القديم، أحد أكثر الأنهار قداسة في الهندوسيَّة، وخط فاصل طبيعي بين نيودلهي إلى الغرب، ودلهي القديمة من الشرق. وثمَّة عناوين سياحية لا بدّ من اكتشافها عند زيارة دلهي:

القلعة الحمراء

بُنيت القلعة الحمراء على يد شاه جهان في سنة 1648، وكانت مقرًّا لقوَّة المغول حتَّى سنة 1857. يمتدّ هذا الهيكل المذهل، بجدرانه الرملية الحمراء الطويلة، على مساحةٍ تزيد على كيلومترين مربعين يتخذان هيئة هلال، ويحيط به خندق. تم تسمية المدخل الرئيس بوَّابة لاهور.

عند دخول بوَّابة لاهور، يصل الزائرون إلى ChhattaChowk، وهو "بازار" مسقوف يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر، وتباع فيه السلع مثل: الحرير والمجوهرات والأحجار الكريمة والأواني الفضَّة، إلى جانب الهدايا التذكاريَّة والمواد الغذائيَّة.



قطب منار



استُكملت المئذنة في القرن الثاني عشر، فيما يُدرج الموقع، راهنًا، على مواقع اليونسكو للتراث العالمي، مع الإشارة إلى أنَّ السائحين يتوقون إلى الصعود إلى القمَّة، لمناظرها الخلَّابة.

يرتفع هذا البرج المكوَّن من خمس طبقات إلى أكثر من 70 مترًا، وهو مغطَّى بنقوش مُعقدَّة. والجدير بالذكر أيضًا أنَّ الأحجار المُستخدمة في البناء منوَّعة (الطبقات الثلاث الأولى مصنوعة من الحجر الرملي الأحمر، في حين تم تصميم الطبقتين الرابعة والخامسة من الرخام والحجر الرملي). يضم المجمّع أيضًا مسجد كويت الإسلام عند قاعدة البرج.

يمكن للسائح رؤية مجموعة من المقابر في حدائق "لودي" المُمتدَّة على 90 فدَّانًا من الأراضي.



بوّابة الهند



تشبه بوَّابة الهند المثيرة للإعجاب، بوَّابة قوس النصر الشهير في باريس، والأولى عبارة عن قوس حجري تم بناؤه كتذكار للجنود الهنود الذين قضوا في الحرب العالميَّة الأولى. تحترق الشعلة الأبدية تحت الهيكل الضخم، وتُزيّن جدرانها بأسماء أكثر من 90.000 لاوا حتفهم في الصراع. تقف البوَّابة على قاعدة من الحجر الأحمر، وتضمُّ وعاءً ذا قبة ضحلة على السطح، مع وجود حدائق محيطة. هذه المنطقة مزدحمة دائمًا بالحشود، من المحليين والسائحين. ولزيارة المكان في الليل نكهة خاصَّة، عندما تكون البوَّابة مضاءة.



المسجد الجامع

يعدّ المسجد الجامع أحد أكبر المساجد في الهند، وكان بمثابة الإنجاز المعماري الأخير لشاه جهان. فُرغ من تشييد هذا الهيكل في سنة 1658، وهو يضم ثلاث بوَّابات وأربعة أبراج، ومئذنتين يبلغ ارتفاعهما 40 مترًا تم بناؤهما باستخدام الحجر الرملي الأحمر والرخام الأبيض، والمتناوب بشكل جذاب في خطوط عمودية. يمكن للزائرين الصعود إلى قمَّة المئذنة الجنوبيَّة للإطلالة على مناظر خلَّابة لدلهي القديمة، وبعد ذلك زيارة المجمّع المركزي الكبير المستخدم للوضوء (يجدر بالزائرين خلع أحذيتهم وارتداء ملابسهم بشكل مناسب قبل الدخول؛ والددخول غير مسموح لغير المسلمين أثناء الصلوات).

بعد ذلك، من النصائح السياحية زيارة ChandniChowk، الشارع الرئيس الضخم في دلهي القديمة، ومنطقة السوق الخاصَّة بالتسوُّق وتناول الطعام. فأسواق Naya Bazaar وGadodial شهيرة ببيع التوابل.

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