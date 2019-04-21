6 مفاهيم خاطئة حول إزالة الشعر بالليزر

مؤخراً زادت تقنية استعمال أشعة الليزر، إما للتخلص من الشعر من الجسم الزائد أو لعمل عمليات التجميل لبعض أعضاء الجسم، لكن فترة الحمل تعتبر فترة حساسة للغاية، ومعظم السيدات تخاف من اللجوء إلى جلسات الليزر في غضون هذه المرحلة.

يوجد مفاهيم خاطئة حول إزالة الشعر بالليزر تجعل المرأة تتردد في إزالة الشعر بالليزر، وهي:

1- الليزر خطير وقد يسبب السرطان وهذا اعتقاد خاطئ بشكل كامل، فأشعة الليزر تعتبر أشعة غير متأينة؛ أي أنها لا يمكن أن تؤدي للإصابة بمرض السرطان، وهو بذلك لا يشبه الإشعاعات المتأينة الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان إذا تم التعرض لها بشكل كبير، مثل الأشعة السينية ( أشعة إكس)، وخلال الأربعة عقود الفائتة لم تسجل أي حالة سرطان بسبب استعمال الليزر، على الرغم من ملايين البشر استعملوا هذه التقنية لسبب أو لآخر.

2- الليزر مؤلم جداً في الواقع يختلف الإحساس بالألم من فرد إلى آخر وباستطاعتك استعمال كريمات تخدير موضعي، وذلك قبل البدء بالعلاج بواسطة الليزر، مما يقلل من الشعور بالألم بشكل فعال للغاية، فلا يحس الفرد إلا بألم وخز طفيف.

3- الليزر تجميلي فقط وهذا أيضاً مفهوم خاطئ فعند النظر لاستعمالات اليزر نستطيع تقسيمها إلى:

4- التخلص من الوحمات الحمراء التي تحدث في الولادة أو في فترة الطفولة، حيث يستعمل الليزر الوعائي لهذا الغاية، حيث يؤدي استعمال الليزر إلى التخلص منها بنتائج مذهلة، إذ إن بقاءها قد يضر بصحة الطفل ويؤدي إلى ظهور الندب والتقرحات.

5- إزالة الوحمات ذات اللون البني والوشم بمختلف أنواعه وأشكاله.

6- التخلص من الندب ومن حب الشباب والآثار بسبب الحوادث.

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