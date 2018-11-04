إذا كُنت تُمارس هذه العادة كثيرًا، فنحن نحمل لك أخبار سارّة (shutterstock.com)

يُقال بأن الأطفال يشبهون الإسفنج، وذلك في قدرتهم على استيعاب كميات هائلة من المعلومات كل يوم. لكن لسوء الحظ، يكون جزء من هذه المعلومات التي يتم تعليمها لهم في مرحلة الطفولة غير صحيحة بشكل كامل.

أشهر المفاهيم الخاطئة التي تعلّمنها في طفولتنا

1- طقطقة أصابع اليد تؤدي إلى التهاب المفاصل

إذا كُنت تُمارس هذه العادة كثيرًا، فنحن نحمل لك أخبار سارّة، إذ إنه لا علاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل، كما أنها لا تسبب في فقدان قوة قبضة اليد مع مرور الزمن.

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2- عند تناول الطعام عليك بالانتظار لمدّة ساعتين قبل النزول إلى المسبح

من المؤكد أن والديك طلبا منك الانتظار لبعض الوقت قبل الذهاب للسباحة بعد تناول الطعام، لكن للأسف: فقد أضاعا عليك الكثير من المرح دون داعٍ. الفكرة الخاطئة وراء هذا الاعتقاد هي أنه أثناء عملية الهضم، فإن أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأطراف، لا تتلقى ما يكفي من الدم أو الطاقة التي تسمح لك بالسباحة. ومع ذلك، يشير الدكتور مارك ميسيك من عيادة Duke Primary Care Timberlyn، إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى صحة هذه المعلومة. وتدعم عيادة Mayo Clinic بدورها هذا الرأي الذي يعطي الأطفال الضوء الأخضر للسباحة بعد تناول الطعام مباشرة، لكن إذا كانت وجبة خفيفة. أما إذا شعر الطفل بالتعب بعد تناول وجبة ثقيلة، من الأفضل أن يأخذ استراحة قبل القفز إلى الماء.

ويشير د. مايكل بونيفاس، من Mayo Clinic، إلى أن التشنجات الصغيرة في العضلات يمكن أن تحدث، لكنه ليس أمراً خطيراً يمنع من الاستمتاع بالماء بعد تناول الطعام.

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3- إذا ابتلعت علكة، فإنها ستبقى في جسمك لسنوات!

هذه المعلومة صحيحة نسبيًا؛ فمن المستحيل هضم العلكة بسبب مكوناتها. لكن وفقاً لطبيبة الجهاز الهضمي د. نانسي ماكغريال، لا يمكن للإنسان أن يلحظ أي تأثيرات جانبية، إلا إذا قام بابتلاع كميات كبيرة من العلكة. ومن المستبعد أن تظل العلكة سنوات في الجسم دون أن يتم طردها من خلال الجهاز الهضمي.

4- نمو الشعر بشكل أقوى وأسرع بعد الحلاق

ستجد العديد من الأشخاص يُصدقون هذه المعلومة حتى يومنا هذا، لكننا نؤكد أنها ليست صحيحة. يُشير الدكتور ميشيل غرين أن الحلاقة لا تؤثر على البصيلات المسؤولة عن نمو الشعر، ويقول عالم الأحياء وخبير الشعر كورت ستين نفس الشيء بشكل ساخر "إذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فلماذا لا يختفي الصلع بالحلاقة؟".

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5- خروجك في الهواء الطلق بشعر مُبلّل يُصيبك بالبرد

من المهم معرفة أن نزلات البرد والإنفلونزا هي عدوى فيروسية، لذا لا يمكنك أن تعاني منها إلا إذا أُصبت بالفيروسات المُسببة لها. تحظى رواية أن الشعر الرطب ودرجات الحرارة المُنخفضة يمكن أن تُسبب هذه الأمراض بمصداقية كبيرة؛ لأن الإنفلونزا ونزلات البرد ترتبط بأوقات البرد. يقول الباحث المتخصص في العدوى في Mayo Clinic د. بريتيش توش، إنه لا ينصح بالتجوّل بشعر مبلل، لكن من المستحيل أن يصاب الشخص بالعدوى بسبب ذلك.