تخفيف أوجاع النقرس للأبد وبطريقة طبيعية

يفضل استشارة الطبيب اذا شعرت بأنك مصاب بالنقرس

النقرس هو شكل التهاب مفصلي معقد يغطيه الغموض ويتغاضى عنه اغلب الناس الذين لم يختبروه ، لكن هذه حالة خطيرة لا يمكن احتمالها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها.

ينجم النقرس عن تراكم حمض اليوريك في الدم ، نتيجة لتكسير مركبات النفايات التي تتم معالجتها بواسطة الكليتين والمذابة في الدم. تحدث هجمات النقرس بسبب عدم قدرة الكلى على إزالة حمض اليوريك بسرعة ، مما يؤدي إلى تراكم النفايات في المفصل.

الأعراض الرئيسية هي الألم المفاجئ والضعف والاحمرار في المفصل. المصابون بهذا المرض المزمن يرفضون تناول الأسبرين مرة أخرى. ولكن خليط من هذه المكونات الثلاثة سوف يشفي ويمنع أعراض النقرس بطريقة طبيعية تماماً مثلما تفعل العقاقير المضادة للالتهاب.

انت بحاجة الى:

1 أناناس

1 إلى 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 كوب واحد من عصير الكرز اللاذع

1 بوصة جذر الزنجبيل الطازج أو 2 إلى 3 ملاعق صغيرة مسحوق الزنجبيل

مصفاة

عسل

علبة زجاجية مع غطاء ضيق

خلاط الطعام

الطريقة:

يقطع الأناناس الذي يحتوي على الكثير من البرومين. ثم ، يوضع في الخلاط ويخلط جيدا، وبعد ذلك ، تؤخذ بقية المكونات ويوضع كوب من عصير الكرز اللاذع ورشة الكركم والزنجبيل.

يخزن هذا الخليط في وعاء زجاجي ويغلق بشكل جيد. يوضع في الثلاجة ويترك لمدة عشرة أيام ليتجانس. يمكنك إضافة بعض العسل أو وضع المزيد من الكركم أو الزنجبيل ، وفقًا لذوقك الخاص. هذا المشروب الرائع يمكن أن يبقى لمدة شهر واحد في الثلاجة. للحصول على أفضل النتائج ، استهلكه على أساس يومي.