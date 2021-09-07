وصفات سريعة: مقبلات الفطر بخل البلسمك الشهي

مقبلات الفطر بخل البلسمك الشهي، طبق مقبلات سهل، منقوع في الثوم والأعشاب والخل البلسمي المنعش للحصول على أقصى قدر من النكهة .

المكونات:

1 رطل من الفطر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة خل بلسمي

½ ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 فص ثوم

¼ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. نظفي أي أوساخ من الفطر ، ثم قطّع أي فطر كبير إلى نصفين (يمكنك تركه كاملًا إذا كان صغيرًا).

افرمي الثوم. في وعاء صغير ، يُمزج زيت الزيتون والخل البلسمي والسكر البني وصلصة الصويا والثوم والزعتر والفلفل.

ضعي الفطر في طبق فرن من السيراميك أو الزجاج (اختر الحجم الذي يجعل الفطر قريبًا من بعضه ، غالبًا في طبقة واحدة). تسكب التتبيلة فوقها ويُحرّك لتغطي الفطر.

يشوى الفطر لمدة 45 دقيقة مع التقليب كل 15 دقيقة. يجب أن يفرز الفطر السائل أثناء تحميصه ، ويترك السائل في قاع الطبق حتى آخر 15 دقيقة أو نحو ذلك. إذا جف الطبق قبل 15 دقيقة الأخيرة ، قم بتغطية الطبق برقائق لمنع التبخر أو الاحتراق.

بعد 45 دقيقة من التحميص ، قلّبيهم أخيرًا ثم قدّميهم. (يزين بالبقدونس المفروم، لكن هذا ليس ضروريًا للنكهة).

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