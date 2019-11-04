مقبلات صلصة التوت مع جبن البراي

خبز التوت مع جبن البراي طبق فاتح للشهية يحتوي على صلصة التوت الحامضة وجبن البراي الكريمي.

المكونات:

1 رغيف مستدير من الخبز الريفي

جبن براي 10 اونس، بدون الغلاف المستدير (استخدم الجبن الكريمة الثلاثي إن أمكن)

نصف كوب من صلصة التوت البري الكامل

ملعقتان كبيرتان من أوراق الزعتر الطازجة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

ملح

فلفل طازج

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.

تقطع شريحة الجزء العلوي من الخبز. توضع جبنة البراي في منتصف الخبز. باستخدام سكينًا حاد ، يخرج لب منتصف الخبز.

تقطع شرائح صغيرة حول حافة الخبز حوالي 1.5 بوصة ولكن ليس للنهاية حتى يتمكن الضيوف من سحبها والتغميس بها.

قم بمسح الجزء الداخلي من الخبز بزيت الزيتون. وتبله بالملح والفلفل. و نصف كمية الزعتر. يوضع الجبن في الوسط المجوف. يرش باقي الزعتر على القمة. تُسكب صلصة التوت البري على الجبن.

يعاد الجزء العلوي من الخبز وتخبز لمدة 20 دقيقة. تأكد من وضع ورق البرشمان على الصينية لأن بعض المربى قد ينسكب من الخبز. إذا رغبت في ذلك ، قم بتحميص الخبز.