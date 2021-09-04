مقبلات غموس الذرة

سيكون هذا الغموس الكريمي بالجبن الساخن هو نجم الحفلة أو الغذاء أو الشواء القادم. من السهل مضاعفة الكمية لإشباع العائلة كلها !

المكونات:

1 فلفل أحمر

1 جالابينو

2 فص ثوم

3 بصل أخضر

2 ملعقة كبيرة زبدة

12 أوقية ذرة مجمدة

4 أوقيات جبنة كريمية

¼ كوب كريمة حامضة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة صلصة حارة

4 أوقيات جبنة بيبر جاك ، مبشورة (1 كوب)

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. قومي بإزالة البذور والسيقان من الفلفل الأحمر والهلابينو ، ثم قطّعي كليهما جيدًا. يفرم الثوم ويقطع البصل الأخضر.

نضيف الزبدة إلى مقلاة كبيرة ونذوبها على نار متوسطة. بمجرد الذوبان ، أضيفي الفلفل الأحمر والهلابينو والثوم. يُقلى المزيج على نار متوسطة لبضع دقائق أو حتى يبدأ الفلفل الأحمر في الطهي.

أضيفي الذرة المجمدة واستمري في القلي حتى تسخن الذرة.

نقطع الجبنة الكريمية إلى قطع صغيرة ، ثم نضيفها إلى المقلاة مع الكريمة الحامضة والمايونيز. يقلب ويسخن الخليط حتى يذوب كل شيء معًا ويصبح متجانسا.

أخيرًا ، أضيفي شرائح البصل الأخضر والكمون والصلصة الحارة ونصف حبة الفلفل المبشور (نصف كوب) وجبن البارميزان. قلبي حتى تذوب الجبن في الصلصة.

افرد غموس الذرة في طبق كسرولة سعة 2 لتر ، ثم ضعه فوقها بما تبقى من الجبن . انقلي الطبق إلى الفرن واخبزي غموس الذرة لمدة 20 دقيقة في الفرن المسخن مسبقًا 375 درجة فهرنهايت ، أو حتى تذوب الجبنة في الأعلى ويغلي حول الحواف. يقدم ساخنا.

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