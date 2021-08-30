سلطة الإجاص الصحية مع الجبن الأزرق والجوز

الإجاص هو أحد المصادر الممتازة للبوتاسيوم، ما يجعل تأثيرها الإيجابي على القلب كبيرًا جدًا، ويساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، الأمر الذي يقلل من الضغط والتوتر المبذول عى الأوعية الدموية ويساعد في استرخائها.

وكما يساعد البوتاسيوم في الإجاص الدم على التدفق بشكل أفضل إلى كافة أجزاء الجسم، ما يجعل كافة أعضاء الجسم تقوم بوظائفها على أكمل وجه.

وتأثير البوتاسيوم المخفض للضغط يجعله عاملًا مهمًا يحمي من مختلف أمراض جهاز الدوران، مثل: تصلب الشرايين، الجلطات، وكما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الإجاص في تقليل مستوى الكوليسترول الضار.

سلطة الإجاص الصحية مع الجبن الأزرق

مقادير سلطة الإجاص الصحية مع الجبن الأزرق

ضمتين من الجرجير

3 إجاص منزوعة البذور ومقطعة

140 غرام جبن أزرق (جبن الروكفورت) مقطعة إلى مكعبات

جوز"حسب الرغبة"

½ ملعقة صغيرة ملح"حسب الرغبة"

رشة فلفل أسود "حسب الرغبة"

½ كوب زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة خل أحمر

1½ ملعقة صغيرة خردل

1 فص ثوم مهروس

طريقة تحضير سلطة الإجاص الصحية مع الجبن الأزرق

أولاً امزجي في وعاء صغير مقادير التتبيلة أي الزيت، الخل، الخردل، الثوم، الفلفل الأسود والملح.

ثم ضعي في وعاء كبير الروكا، الإجاص، الجبنة واخلطيهم جيداً.

ثم أضيفي إليهم التتبيلة واخلطيهم جيداً.

وأخيراً ضعي في طبق التقديم السلطة ورشي فوقها الجوز ثم قدميها، وصحتين وعافية.

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