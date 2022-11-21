مقبلات كأس العالم ساندويتشات النان بالبرغر النباتي وصفة شهية وسريعة لتحضير ساندويتشات نباتية مصنوعة بخبز النان أو البيتا اليونانية، مع صلصة حارة وصلصة باردة، لترضي كل الاذواق، هذه الساندويتشات هي أفضل مقبلات سريعة اثناء متابعة مباريات كأس العالم في قطر.

مقبلات كأس العالم ساندويتشات النان بالبرغر النباتي

المكونات:

4 قطع برجر نباتي جاهز(بالخضار الهندية والتوابل الحارة)

2 كوسا (مقطعة إلى شرائح)

1-2 كوب من الخس الرومين الصغير (مقطعة إلى شرائح رفيعة أو مبشورة)

ملح وفلفل أسود

رذاذ زيت نباتي

4 قطع خبز نان أو بيتا متوسطة ​​الحجم

1 كوب طماطم كرزية مقطعة إلى نصفين

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

1 ملعقة صغيرة زيت كانولا

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عسل

½ كوب كريمة حامضة (مخلوطة مع 2 ملعقة كبيرة ماء)

مقبلات كأس العالم ساندويتشات النان بالبرغر النباتي

الطريقة:

تسخن الشواية أو الصينية وترش بالقليل من الزيت لتصل الى درجة حرارة داخلية 160 درجة فهرنهايت .

توضع شرائح الكوسا حتى تظهر علامات شواء لطيفة وتصبح طرية من 2-3 دقائق لكل جانب.

تتبل بالملح والفلفل، تقطع إلى قطع صغيرة الحجم وتوضع جانبا

تقطع حبات الطماطم والخس.

صلصة ريتا العنب:

½ كوب عنب أسود بدون بذور (مقطع إلى نصفين) أو شرائح الخيار

1 كوب لبن زبادي قليل الدسم مخلوط مع 2 ملعقة كبيرة ماء

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة مسحوق كمون

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

الطريقة: في وعاء، يضاف لبن الزبادي مع الماء ويخفق جيداً ثم تضاف التوابل والكزبرة وشرائح الخيار الصغيرة. ويخلط جيدا. تذوق الملح واضبطه. تغطى وتوضع في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

صلصة الكاري:

في قدر صغير، تسخن 1 ملعقة صغيرة زيت، يضاف مسحوق الكاري، ويقلب جيداً .

ينقل خليط زيت الكاري إلى وعاء صغير وتضاف الكريمة الحامضة والماء وعصير الليمون والعسل. يخفق جيدًا لدمج كل شيء . ضعه جانباً.

طريقة تحضير الساندويتشات:

بمجرد أن يصبح البرغر جاهزاً. يقطّع إلى قطع صغيرة الحجم .

تصنع جيوب في الخبز، وتسخن على الشواية.

تملئ قطع الخبز بالكوسا المشوية والطماطم والخس المفروم وقطع البرغر النباتي، ثم تضاف الصلصة المفضلة لديك.

المصدر: شيف دي هوم

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