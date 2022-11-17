وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تستضيفها قطر ، والتي ينتظرها الملايين بفارغ الصبر ، وازدياد الحماس والمنافسة بين المشجعين، حان الوقت لتهدئة الجماهير وتحضير بعض الاطباق المفيدة والصحية المستوحاة من ألوان أعلام بعض الدول التي فازت ببطولة كأس العالم وفي مقدمتها البرازيل، فما الذي اخترناه لكم؟ تابعوا الوصفات:

وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم

البرازيل فازت ببطولة كأس العالم خمسة مرات

لتحضير طبق علم البرازيل أنت بحاجة الى اللون الأصفر والأخضر والأزرق، اخترنا لكم ورق الموز، الليمون، الأناناس والباشن فروت أو الكيوي والتوت الأزرق أو البازلاء مع الذرة المسلوقة.

وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم

إيطاليا فازت ببطولة كأس العالم أربعة مرات

لتحضير طبق علم إيطاليا أنت بحاجة الى اللون الأحمر والأخضر والأبيض، اخترنا لكم الطماطم الكرزية، الباستا وأوراق الريحان الطازجة.

وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم

فرنسا فازت ببطولة كأس العالم مرتان

لتحضير طبق علم فرنسا أنت بحاجة الى اللون الأحمر، الأبيض والأزرق، اخترنا لكم العنب الفرنسي، جبنة بري الطرية، والجبن الأزرق ذو الرائحة المميزة.

وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم

إنجلترا فازت ببطولة كأس العالم مرة واحدة

لتحضير طبق علم إنجلترا أنت بحاجة الى اللون الأحمر والأبيض، اخترنا لكم الكعك الإنجليزي، الكريمة الطازجة ومربى التوت الأحمر والأزرق.

وجبات خفيفة مستوحاة من الدول التي فازت بكأس العالم

يمكنك تحضير اطباق متنوعة أخرى من مكونات متوفرة في المنزل، كل ما عليك القيام به هو ربط اللون الموجود على العلم بألوان الأطعمة المتوفرة لديك، مثل السبانخ والخس للون الأخضر، والطماطم والفجل للون الأحمر، والخس الملون للون البنفسجي، وأصناف الأجبان واللحوم الباردة والزيتون وعيدان الخبز المقرمشة، والأرز الأبيض والأسمر، كذلك يمكنك استخدام الكاتشاب وصلصة الخردل لرسم الخطوط، وشرائح سمك السلمون والسوشي وعيدان السلطعون للمزيد من تدرجات الألوان. وستجد بأن اعداد وتحضير هذه الاطباق سيصبح مسلياً جداً. اطلب من الأطفال مساعدتك في تحضير هذه المقبلات والساندويتشات وشاركنا صور وصفاتك.

المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم 2022